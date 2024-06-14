На складе больницы в Гродненской области нашли четырехлетние запасы продуктов 14.06.2024, 15:04

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Срок хранения некоторых из них — два года.

В ходе проверочных мероприятий специалисты Комитета госконтроля Гродненской области выявили на складе районной больницы в остатках продукты питания, количество которых по отдельным наименованиям превышало четырехгодовую потребность учреждения. При этом срок их годности составлял 2 года.

В КГК отметили, что учреждением на 2024 год запланированы бюджетные ассигнования на покупку данных продуктов питания без учета имеющихся остатков. Также заключен договор на поставку тех наименований продуктов, по которым имеется четырехгодовой запас.

При осмотре склада контролеры выявили продукты питания с истекшим сроком годности, а также продукты, срок годности которых истекал на следующий день и через день после даты осмотра.

«По результатам контрольных мероприятий в районный бюджет возмещена стоимость испорченных продуктов. Учреждению выданы рекомендации по осуществлению закупок за счет бюджетных средств в пределах потребности и с учетом имеющихся остатков», — проинформировали в КГК.