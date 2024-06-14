Литва начнет выдавать квалификационные карты водителям фур из Беларуси 14.06.2024, 15:18

Уже с 1 июля.

Литовское госпредприятие Regitra с 1 июля начнет предлагать новую услугу — выдачу квалификационных карт водителям из третьих стран, занятым в коммерческих пассажирских или грузовых перевозках на большегрузных автомобилях. Об этом сообщила Литовская национальная ассоциация автоперевозчиков Linava.

В новых квалификационных карточках будет указан код 95, подтверждающий, что человек прошел обучение и имеет необходимую квалификацию.

Как объясняют в ассоциации Linava, владельцы квалификационных карт с кодом 95 будут проходить курс переподготовки раз в 5 лет. Чтобы получить квалификационную карту, водители должны пройти профессиональное обучение в Литве и подтвердить это документально.

К настоящему времени Regitra организовала отдельный канал для представителей компаний, которые хотят зарегистрировать своих сотрудников.

Чтобы водителю получить квалификационную карту, необходимо представить такие документы:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт или равнозначный документ, предназначенный для поездки в иностранное государство и признанный в Литве);

- действительное водительское удостоверение, выданное в иностранном государстве;

действительное международное водительское удостоверение, если национальное водительское удостоверение не соответствует Женевской или Венской конвенциям.

В отделениях Regitra обязательно предложат сфотографироваться и предоставить образец своей подписи.

Утвержденная стоимость квалификационной карточки водителя — 17,33 евро. Получить квалификационную карту можно будет как в отделении Regitra, так и на почте. Кроме того, предусмотрена возможность доставки по адресу клиента.

Установлено, что максимальная квота на привлечение работников из третьих стран на календарный год не будет превышать 1,4% численности постоянного населения Литвы.