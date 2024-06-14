У Зеленского ответили на «мирное предложение» Путина 1 14.06.2024, 16:18

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В Офисе президента Украины «расшифровали» его слова.

Заявление кремлевского правителя Путина о завершении войны не содержит никаких новых мирных предложений, он в очередной раз озвучил «стандартный набор агрессора».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

- Содержание [набора] вполне конкретное, крайне оскорбительное для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии, - считает он.

По мнению Подоляка, фактически предложение Москвы выглядит так:

- Отдайте свои территории.

- Откажитесь от суверенитета и субъектности.

- Оставьте себя беззащитными, отказавшись от вступлений в союзы.

- Немедленно отмените все санкции, чтобы Россия могла наполнять свою милитаризованную экономику и больше инвестировать в информационные провокации по всему миру.

- Срочно исправьте нашу несостоятельность за счет Украины.

По его словам, этот план не свидетельствует о желании закончить войну. «Зато есть желание не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах. Это все полная профанация», - добавил советник главы ОП.

Напомним, как известно, уже завтра в Швейцарии стартует «Глобальный саммит мира», в котором должны принять участие около 90 государств и организаций. Россия и Китай отказались от участия.