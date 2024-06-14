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ВСУ отбили у российских оккупантов часть территорий в Харьковской области

  • 14.06.2024, 15:21
ВСУ отбили у российских оккупантов часть территорий в Харьковской области

Появилась новая карта.

Украинские военные отбили на севере Харьковщины некоторые позиции, захваченные российскими оккупантами в мае текущего года, сообщает Институт изучения войны.

Аналитики из США подчеркивают, что украинские защитники предприняли контратакующие действия в районе Глубокого Харьковской области. Также ВСУ добились локальных успехов и в Волчанске.

«13 июня украинские силы вернули утраченные позиции севернее Харькова на фоне длительных российских наступательных операций на Севере Харьковской области», - отмечают в ISW.

Также опубликованы геолоцированные кадры, на которых можно увидеть, что ВСУ в результате молниеносных контрударов отбили позиции вдоль ветрозащитной полосы юго-восточнее Глубокого.

Известно, что наступление ВС РФ на Севере Харьковщины забуксовало, однако страна-агрессор пока не отказалась от планов продвинуться к областному центру, чтобы обстреливать его из ствольной артиллерии.

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