закрыть
14 июня 2024, пятница, 15:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ростовской области РФ взорвалось авто высокопоставленного оккупанта

1
  • 14.06.2024, 15:27
  • 1,208
В Ростовской области РФ взорвалось авто высокопоставленного оккупанта

Впечатляющие кадры.

В Ростовской области (Россия) взорвалась машина высокопоставленного оккупанта. Он успел выскочить из горящего авто.

Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и 112.

«В Миллерово Ростовской области взорвалась легковая машина. По информации местных жителей, автомобиль вспыхнул на дороге и через некоторое время взорвался», - говорится в сообщении ASTRA.

Как уточняет Telegram-канал «112» сообщает, что в машине был начальник штаба военной части Вадим Собесский. Мужчине удалось выпрыгнуть из горящего транспорта.

«Вадим Собесский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв. Предварительно, мужчина не пострадал», - пишут авторы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко