В Ростовской области РФ взорвалось авто высокопоставленного оккупанта

В Ростовской области РФ взорвалось авто высокопоставленного оккупанта1
- 14.06.2024, 15:27
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Впечатляющие кадры.
В Ростовской области (Россия) взорвалась машина высокопоставленного оккупанта. Он успел выскочить из горящего авто.
Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и 112.
«В Миллерово Ростовской области взорвалась легковая машина. По информации местных жителей, автомобиль вспыхнул на дороге и через некоторое время взорвался», - говорится в сообщении ASTRA.
Как уточняет Telegram-канал «112» сообщает, что в машине был начальник штаба военной части Вадим Собесский. Мужчине удалось выпрыгнуть из горящего транспорта.
«Вадим Собесский ехал на своей Volvo, когда авто внезапно зашипело и начало дымить. Офицер покинул салон и почти сразу после этого прогремел взрыв. Предварительно, мужчина не пострадал», - пишут авторы.