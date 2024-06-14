Россия уходит под Китай 2 14.06.2024, 15:53

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Новые санкции США вызвали в РФ панику.

Запад нанес очередной санкционный удар по России, который на этот раз пришелся по Московской бирже. Этот шаг вызвал панику на российском валютном рынке, которую, впрочем, страна-агрессор, похоже, уже начинает преодолевать. «Апостроф» разбирался, в чем суть новых западных санкций,и как они повлияют на экономику РФ.

Не имей 100 рублей...

США ввели новые санкции против России. На этот раз они направлены главным образом против финансовой системы страны-агрессора, в частности, ее валютного рынка.

Так, под американские санкции попали Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий РФ (всего в новом санкционном пакете 33 физических лица и более 200 юридических лиц, как в России, так и в других странах мира).

- Казначейство США (Министерство финансов) нацелено на архитектуру российской финансовой системы, которая была переориентирована на содействие инвестициям в оборонную промышленность и приобретение товаров, необходимых для продолжения агрессии против Украины, - говорится в заявлении американского Минфина.

В связи с введенными санкциями Мосбиржа с 13 июня остановила торговлю долларами и евро. Кроме того, в РФ останавливается торговля за доллары и евро на фондовом рынке и рынке драгоценных металлов.

После того, как стало известно о санкциях, курс доллара к рублю значительно вырос, а перед обменными пунктами по всей России выстроились длинные очереди. Наличный курс подскакивал до 120 рублей за доллар, а в некоторых обменниках "зеленый" можно было купить не меньше, чем за 200 рублей.

Похожая ситуация на валютном рынке РФ наблюдалась в марте 2022 года, когда страны Запады ввели первые решительные санкции в отношении России за ее агрессию против нашей страны – тогда курс доллара дорастал до 130 рублей. Впоследствии валютный курс стабилизировался, но очередной обвал произошел летом 2023 года, когда доллар снова стал стоить дороже 100 рублей. Лишь с помощью административных мер российским властям удалось вернуть курс ниже отметки в 100 рублей, и в течение примерно полугода он балансировал в районе 90 рублей за доллар - до 12 июля 2024 года, когда США объявили о новом санкционном пакете.

Санкции бьют не только по рублю. 13 июня акции Мосбиржи обвалились более, чем на 15%. Также падали акции других российских компаний, в частности, "Сбербанка" – на 4%, и ВТБ – на 4,7%, а также НОВАТЭК, которая занимается газовыми проектами и связана с другом Владимира Путина – Геннадием Тимченко (часть американских санкций направлена против российского сжиженного газа).

Опоздали на два года

Центральный банк России установил официальный курс доллара на 14 июня на уровне 88,2 рубля, при том, что в обменных пунктах он держится возле 100 рублей. При этом российский регулятор впервые рассчитал валютный курс в отсутствие торгов по доллару и евро на Мосбирже.

Специалисты в РФ тревожатся, что рубль становится все менее конвертируемым и все более зависимым от китайского юаня (а Россия в целом от Китая).

Кстати, юаневая зависимость – это уже не прогноз, а реальность: ЦБ РФ официально сообщил, что именно юань отныне станет главной иностранной валютой в России, курс которого к рублю «будет определять траекторию для всех остальных валютных пар».

Однако как последние санкции Запада (вслед за США санкции в отношении Мосбиржи и ряда других юридических и физических лиц ввела Великобритания) повлияют на валютный рынок России и, в целом, на экономику страны-агрессора, которая, невзирая на предыдущие ограничения, продолжает изыскивать средства на ведение войны против Украины?

«Для заметного экономического ущерба России США опоздали с санкциями против Московской биржи и Национального клирингового центра на несколько лет, - сетует основатель компании SpiceProp Наталья Бойко. - Первые слухи о такой возможности появились в середине 2022 года. Тогда РФ к ним не была готова. Но их введение остановили страхи еще большего роста цен на энергоносители. В 2023 году ходили новые слухи - они тоже не оправдались. И только в июне 2024 года санкции против этих организаций все-таки были введены».

По ее словам, за последние два года Россия смогла подготовиться к таким санкциям, в частности, еще до их введения более половины всех валютных торгов в РФ проходили на внебиржевом рынке, а потому пострадает, скорее, не весь валютный рынок страны, а именно Мосбиржа.

- Курсы валют российский регулятор может устанавливать на внебиржевых торгах или через юань. Покупать доллары и евро бизнес и граждане смогут на внебиржевом рынке или через банки, как они это в массе своей делали раньше, - говорит Наталья Бойко.

Она прогнозирует определенную турбулентность в течение некоторого времени. «Но ситуация нормализуется через месяц. РФ имеет опыт работы и с более жесткими санкциями», - добавила она.

Россия уходит под Китай

Другие эксперты также не ждут, что в результате последних санкций российская экономика рухнет. Впрочем, на некоторый эффект от них они все же рассчитывают.

- Как мы знаем, первые апокалиптические прогнозы по поводу краха экономики РФ после введения первых санкций и замораживания активов в 2022 году не оправдались. После первого шока в течение нескольких месяцев российская экономика, остающаяся в значительной степени рыночной, смогла приспособиться к новым «условиям ведения бизнеса» – цепочки поставок стали длиннее, цены выросли, а ассортимент стал ограниченным, но нужные товары и услуги продолжили поступать в РФ, - сказал в комментарии изданию член Совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман.

Нынешние санкции, по его словам, «оттянут» часть ресурсов РФ на создание более сложных механизмов поставок необходимых ей товаров и услуг.

«Они, как и предыдущие санкции, не приведут к мгновенному краху российской экономики, но позволят уменьшить имеющиеся у РФ ресурсы в краткосрочной перспективе и ухудшат дальнейшие перспективы роста – Россия становится все более изолированной и плохо интегрированной в мировые цепочки страной», – пояснил эксперт.

Бывший коллега Василия Фурмана по Совету НБУ – украинский экономист Виталий Шапран - считает, что российский центробанк, похоже, был не вполне готов к новым западным санкциям, в результате чего в первые дни после их введения в России наблюдалась паника, которая не улеглась до сих пор.

«Санкции по Мосбирже оказывают схожее влияние на российский рынок как бунт Пригожина, сильный психологический эффект – эффект «выстрела Авроры», - сказал эксперт. - Это все должно подпитать панические настроения, но будет ли за этим шоком системный кризис? - Здесь большой вопрос».

По его словам, в нынешних условиях будет возрастать зависимость российского валютного рынка от «банков-окошек» в ЕС, таких как австрийский «Райффайзен» и венгерский ОТП. Кроме того, усилится эффект вторичных санкций, которые так "не любят" банки в Индии и Китае. Также в результате последних санкций увеличится стоимость и время расчетов за товары и услуги при оплате импорта в РФ.

Однако самый важный момент связан с вынужденной привязкой рубля к юаню.

«Если ЦБ РФ сделает так, что все курсообразование на валютном рынке будет идти через юань, а курсы других валют будут определяться к рублю механически через курсы юаня к ним, это просто приведет к самопровозглашенной зависимости московитов от валютной политики КНР. Таким образом, рычаг стимулирования российского экспорта московиты просто добровольно отдают в руки Пекина, - говорит Виталий Шапран. - США активно толкают русского мишку в объятия большой китайской панды, и санкции в отношении Мосбиржи – это еще один эффективный шаг к этому. Учитывая анализ целой цепочки событий, московитов готовят к экономическому поглощению Китаем».