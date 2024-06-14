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«Сказали, что аттестат после школы ей не дадут»

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  • 14.06.2024, 16:05
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«Сказали, что аттестат после школы ей не дадут»

Что будет с выпускниками, которые получили ноль за ЦЭ?

Племянница Алеси в этом году окончила 11 класс и собиралась поступать в вуз на экономическую специальность (скорее всего, на платное). С математикой дела обстояли не очень, но девушка все же решила сдавать этот предмет в качестве централизованного экзамена. Результат пришел грустный — ноль баллов. Позже семья выяснила, что с нулем девушка не может претендовать даже на получение школьного аттестата. «Онлайнер» разбирался, так ли это.

Близкие выпускницы сейчас на эмоциях: принять ситуацию им непросто. По заверению Алеси, в целом племянница училась неплохо: средний балл в школе — 7,4.

— Мать теперь корит себя, что они решили сдавать математику. У ребенка и на репетиционном был небольшой балл, но не ноль, конечно. Мы не знаем, что там с ней случилось на экзамене, может, переволновалась… За год по математике у нее 5 баллов.

В семье стали разбираться, какие теперь у девушки шансы на поступление. После долгих выяснений директор школы сообщила, что аттестат об окончании 11 классов выпускнице не дадут — вместо него будет справка.

— Не получит аттестат из-за одного предмета! — сокрушается читательница. — Все, конечно, очень расстроены — ребенок начал говорить, что не пойдет на выпускной. Как мы выяснили, теперь она может взять свой аттестат за 9 класс об общем базовом образовании и идти в колледж с теми, кто после 9-го поступает. Или ждать следующего года и пересдавать ЦЭ.

«Тем, кто набирает ноль баллов, не выдают сертификат»

В Минобразования уже делились итогами ЦЭ: по профильным предметам ноль баллов получили 64 человека. С языками все оказалось лучше: нулевых результатов не было.

Как набранные на ЦЭ баллы затем отражаются в аттестате? Как поясняется на сайте ведомства, сначала их переводят в 10-балльную отметку по специально разработанным шкалам. В аттестат за 11 класс выставляется балл, который является средним арифметическим годовой отметки по предмету и отметки за ЦЭ по 10-балльной шкале. В случае племянницы нашей читательницы — это 2,5.

Но есть нюанс: сертификат за нулевой результат на экзамене девушке просто не выдадут. Так объяснили нам на горячей линии Министерства образования. А если нет сертификата, то и высчитать среднее арифметическое по предмету не получится. Выпускницу (и еще 64 человека) действительно ждет справка об окончании школы — аттестат за 11 класс они не получат.

— С единицей сертификат выдается, а с нулем — нет, — отдельно подчеркнули на горячей линии.

Попытку поступить в вуз племяннице Алеси придется отложить до следующего года. Для этого нужно обратиться в управление образования того района, где учащийся зарегистрирован, и пересдать ЦЭ, пояснили специалисты. А в этом году можно поступить в колледж на основании общего базового образования (аттестата за 9 класс).

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