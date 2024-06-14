Представлен новый Fiat Panda 2025 14.06.2024, 16:49

Авто кардинально изменилось.

Опубликованы первые официальные фото Fiat Panda четвертого поколения. Компактную городскую модель презентуют 11 июля — в день 125-летия Fiat. Первые подробности модели раскрыли на официальном (сайте https://focus.ua/auto/652392-kardinalnye-izmeneniya-predstavlen-novyy-fiat-panda-2025-foto) концерна Stellantis.

Новый Fiat Panda 2025 кардинально изменился — стал кроссовером, подрос сразу на 30 см (до 3,99 м в длину) и теперь относится к В-классу. По этому случаю название модели немного изменили — отныне это Fiat Grande Panda.

Дизайн также претерпел существенные изменения. Новый Fiat Grande Panda стал солиднее и несколько брутальнее на вид. Автомобиль отличается граненым стилем с высоким капотом и расширенными крыльями. Также обращают на себя внимание необычные пиксельные фары, выраженный пластиковый обвес и 17-дюймовые диски. Боковины украшены выштампованными надписями Panda.

Кроссовер Fiat Grande Panda является близким родственником Citroen C3, ведь построен на той же архитектуре Smart Car Platform. Как и собрата, его предложат в 113-сильных электрических версиях с запасом хода от 200 до 320 км, а также в гибридном варианте с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 100 л. с. и 28-сильной "мягкой" установкой.

Цена Fiat Grande Panda пока не объявлена, однако она будет на уровне Citroen C3. Напомним, французский хэтчбек в гибридной модификации стоит от 15 000 евро, а в электрической — от 20 000 евро.