В Чечерске все еще пытаются продать усадьбу графа Чернышева-Кругликова 2 14.06.2024, 17:20

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Цену снизили до $12.

В Гомельской области продают уникальный архитектурный объект — бывшую усадьбу графа Чернышева-Кругликова. Постройка с вековой историей попадает на торги не первый раз. Раньше собственник — Чечерский райисполком — хотел реализовать объект по начальной цене в 860 тысяч рублей. Потом стоимость снизили на 50%, а сейчас уменьшили до базовой.

Площадь постройки, которая попала в число историко-культурных ценностей, — 1129 «квадратов». Ранее в двухэтажном кирпичном здании были все коммуникации, в каком состоянии они сейчас — остается только гадать.

По информации из открытых источников, возводить усадьбу графа Чернышева-Кругликова начали в 1774 году, вскоре после первого раздела Речи Посполитой, когда владельцем всего Чечерска стал русский генерал-фельдмаршал Захарий Чернышев.

После революции 1917 года здание усадьбы использовали как земскую школу, библиотеку, Дом пионеров и музей. В последние годы там размещался Центр ремесел, фольклора и этнографии. Сегодня памятник архитектуры законсервирован и нуждается в основательном ремонте. Несмотря на запустелый вид, отголоски былого величия усадьбы можно разглядеть в экстерьере. Например, в ней сохранились балконы и летняя терраса, которая украшена ажурным чугунным литьем.

Купить уникальный памятник архитектуры можно через аукцион, который пройдет на сайте Белорусской универсальной товарной биржи. Начальная цена лота — всего одна базовая, или 40 рублей. Будущий владелец имения с историей должен будет оплатить затраты на организацию торгов — 91 рубль. На ремонтно-реставрационные работы усадьбы отводится два года после покупки.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 17 июля. Сами торги назначены на 22 июля.