Столтенберг: Армия НАТО в 500 тысяч человек находится в постоянной боеготовности 1 14.06.2024, 17:29

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НАТО также удвоил количество боевых групп на восточном фланге.

На последнем саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласовали самые всеобъемлющие планы обороны со времен холодной войны, которые включают защиту от России.

Об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг завил 14 июня на брифинге, текст которого опубликовала пресс-служба блока.

Сейчас аналитики блока переводят эти планы в конкретные требования, определяя силы и средства, необходимые для возможной обороны, сказал он.

- Сегодня у нас есть 500 тыс. военнослужащих в высокой степени готовности во всех областях, что значительно превышает цель, поставленную на саммите в Мадриде в 2022 году. НАТО также удвоил количество боевых групп на восточном фланге, – описал готовность Альянса его руководитель.

Растущие угрозы требуют от союзников значительно более высоких требований к вооружениям, противовоздушной и противоракетной обороне, логистике и дальнобойным средствам защиты, добавил он.