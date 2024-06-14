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Очереди из автобусов добрались и до границы с Литвой

  • 14.06.2024, 17:40
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Очереди из автобусов добрались и до границы с Литвой

Сколько приходится ждать?

Если к очередям из автобусов на белорусско-польской границе белорусы уже привыкли, то для литовского направления это не стандартная ситуация. Некоторые стоят на границе всю ночь, отмечает «Наша нива».

Выезд с задержкой почти на 5 часов

Путешественники, которые 13 июня ехали из Вильнюса в Минск, говорят, что автобус отправился с вильнюсского вокзала на четыре часа позже расписания.

«Когда автобус добрался до пункта пропуска «Мядининкай — Каменный Лог», то мы увидели, как 6-7 автобусов были на литовской стороне и еще три на белорусской», — делятся впечатлениями пассажиры. Раньше они такого никогда не видели.

При этом в сторону Беларуси автобус пересек границу менее чем за два часа.

Это в несколько раз быстрее, чем из Беларуси в Литву. В течение последних дней лучший результат, которым делятся путешественники в специальных чатах, — 9-10 часов из Минска до Вильнюса. Так было 12 июня.

Время прохождения увеличивается ежедневно

Вчера время ожидания на белорусско-литовской границе было больше. Путь от Минска до Вильнюса занимал уже около 14-15 часов. Пользователи приграничных чатов с грустью вспоминают, как еще месяц назад из Минска до Вильнюса можно было добраться за 5-6 часов.

Некоторые отмечают, что ситуация сильно ухудшилась после 3 июня, когда Литва ввела ограничения на провоз продуктов из Беларуси.

Путешественники, которые в 00:30 выехали из Минска, отмечали, что в очереди из автобусов провели всю ночь на белорусской стороне.

16 часов теперь вместо 6 раньше

Пользователи отмечают, что очередь продвигается на один автобус приблизительно раз в полтора часа.

Автобус, который сегодня в 00:30 выехал из Минска, прибыл в Вильнюс в 16:30. То есть путь занял ровно 16 часов.

Примечательно, что в чате хватает людей, которые из-за опоздания пытаются срочно купить или продать билеты. Многие используют Вильнюс как город для вылеты из аэропорта или пересадки на другие автобусы, которые едут дальше на Запад.

Отметим, что по сравнению с пунктом пропуска «Брест» очереди из автобусов в «Каменном Логе» не такие большие, поэтому на сайте ГПК не отображаются, так как они вмещаются в зоне ожидания и непосредственно на самой территории пунктов пропуска. Поэтому отсутствие очереди в отчете ГПК еще не означает, что ее вовсе нет.

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