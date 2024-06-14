На девяти белорусских пляжах ограничили купание 1 14.06.2024, 18:18

В списке и большие города.

Санэпидемслужба в течение недели мониторила белорусские пляжи на предмет безопасности. В результате на девяти из них было ограничено купание, в том числе для детей. В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья назвали конкретные адреса.

На текущей неделе было обследовано 357 пляжей, отобрано 725 проб воды, из которых 35 не соответствовало гигиеническим нормативам. По состоянию на 13 июня купание ограничено в девяти зонах рекреации.

Так, в Солигорском районе Минской области предложено приостановить купание:

детей — в пляжной зоне на реке Вызенке в городском поселке Красная Слобода;

детей и взрослых — в пляжных зонах водоема деревни Саковичи и Солигорского водохранилища: «Детский пляж», «Старый пляж» и пляж санатория «Березка» в Солигорске.

Также предложено ограничить купание детей:

на пляже в районе парка культуры и отдыха «Приднепровский» в Жлобине на Днепре;

на городском пляже Могилева на Днепре;

в зонах рекреации на Днепре в агрогородке Полыковичи и Вильчицкого водохранилища в агрогородке Вильчицы Могилевского района;

на водохранилище Рудея в районе агрогородка Горбовичи Чаусского района.

Места ограничения купания можно посмотреть на интерактивной карте.