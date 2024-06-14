МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады 14.06.2024, 18:31

Уже ведутся переговоры с потенциальным хозяином первых Олимпийских киберспортивных игр.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) создал Олимпийские киберспортивные игры. Об этом сообщается на сайте МОК.

Решение должно быть одобрено на предстоящей сессии МОК во время Олимпиады в Париже.

Отмечается, что МОК уже ведет переговоры с потенциальным хозяином Олимпийских киберспортивных игр, он должен быть объявлен после того, как будут завершены последние формальности.

«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», — заявил президент МОК Томас Бах.

Глава МОК еще в октябре 2023 года объявил о намерении создать киберспортивную Олимпиаду.

В июне 2023 года в Сингапуре состоялась первая в истории Олимпийская неделя киберспорта. В ней приняли участие более 500 тыс. человек, а за трансляциями наблюдали 6 млн зрителей.