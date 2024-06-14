В Молодечно столкнулись цистерны со сжиженным газом 14.06.2024, 18:40

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Происшествие пытаются «замять».

На станции Молодечно 7 июня при маневрах столкнулось несколько вагонов из-за несоблюдения правил безопасности. Об этом рассказала инициатива «Сообщество железнодорожников Беларуси» со ссылкой на свои источники.

По данным «Сообщества железнодорожников», инцидент произошел, когда на станции в Молодечно распускали вагоны — то есть отделяли их друг от друга. Для этого использовали специальную сортировочную горку: на нее загоняют состав, а после вагоны скатываются на нужные пути.

Маневрами управлял машинист молодечненского депо. А работами руководил составитель станции Молодечно. Он выполнял указания дежурного по сортировочной горке.

Сотрудники станции не учли, что на одном из путей (№ 14) находилась четырехосная платформа. Она полностью не заехала за предельный столбик и мешала другим вагонам попадать на соседний, 15-й путь. По информации инициативы, перед началом роспуска поезда № 3445 дежурный и оператор сортировочной горки не убедились, что пути свободны, и не проверили, можно ли спускать вагоны с горки.

Как рассказал «Зеркалу» представитель «Сообщества железнодорожников», сортировочную горку можно использовать не для всех вагонов. Например, это запрещено, если в них находятся опасные грузы вроде сжиженных газов.

— Дело в том, что в случае столкновения вагонов образуются искры. А если в них находится опасный груз, может начаться возгорание, — объяснил собеседник. — Но такое все равно практиковали уже давно, чтобы быстро распустить старый и сформировать новый поезд. Потому что сверху на персонал тоже давят. Нужно выполнять план, а людей нет. По правилам вагоны с опасным грузом должны распускать с помощью маневрового локомотива, который едет со скоростью не более пяти километров в час.

Упомянутый поезд № 3445 распускали, используя горку. Хотя горочный составитель знал, что в двух вагонах находится сжиженный газ и на них были надписи «С горки не спускать». В итоге вагон с горючим веществом ехал по пути № 14 и столкнулся со стоящей там платформой. Как известно «Сообществу железнодорожников», из-за стокновения газовая цистерна повредилась, но более тяжелых последствий удалось избежать. Теперь ее нужно привести в порядок и очистить.

— Это ЧП произошло по ошибке, но благодаря ей вскрылся тот факт, что дело было на сортировочной горке, — рассказывает собеседник. — Теперь начали разбираться и докопались до причины инцидента. Хотя об этом все прекрасно знали, и если бы не этот случай, то продолжали бы сгонять вагоны с горки. Сейчас идут стандартные отписки за подписью первого заместителя начальника дороги, что такое недопустимо, нужно разобраться. И по факту все пытаются замять, чтоб не ушло в массы.

Как пишет сообщество, в официальных справках БЖД ЧП назвали «касательным соударением», хотя подобных формулировок в нормативных документах нет. При этом действия, которые привели к ЧП, нарушают п. 92 Правил по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом. А также ряд нормативных документов БЖД и техническо-распорядительный акт (ТРА) станции Молодечно.