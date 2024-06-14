12 выпускников не сдали первый ЦЭ из-за призыва в армию 1 14.06.2024, 19:06

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В Минобре ответили, как такое возможно.

Из нее следовало, что 12 человек не явились на централизованный экзамен (ЦЭ) из-за призыва в армию. То есть они были зарегистрированы на испытание, но попали в весенний призыв и, следовательно, не смогли завершить обучение. Tochka.by поинтересовалась в Министерстве информации, как такое возможно.

ЦЭ является аналогом ранее существовавших выпускных экзаменов после 11 классов. Иных испытаний для получения аттестата об общем среднем образовании в стране не предусмотрено.

В Минобре ответили, что учащихся для прохождения ЦЭ регистрирует учреждения образования. Но в этом году среди участников экзамена, которые непрерывно обучались в школе на протяжении 11 лет, оказались и те, кто ранее не завершил обучение на уровне общего среднего образования.

«В случае, если гражданин не завершил обучение… аттестат… он может получить путем прохождения процедуры итоговой аттестации в порядке экстерната», — указали Tochka.by в Минобразования.

Пройти аттестацию в порядке экстерната в нашей стране могут:

дети, которые полностью или частично самостоятельно освоили содержание образовательной программы базового или среднего образования

учащиеся учреждений образования, которые не прошли или не подтвердили госаккредитацию

дети, изучавшие или изучившие учебные предметы при получении профтехобразования, но не получившие соответствующего образования.

Сама по себе процедура экстерната выражается в том числе в выставлении отметок после прохождения учащимся итоговых испытаний.

«Экстерны в обязательном порядке сдают централизованные экзамены», — подчеркнули в профильном ведомстве.

Допустить к аттестации в порядке экстерната белорусов может местный орган власти в сфере образования. Для сдачи испытаний такого человека зачисляют в определенную школу, гимназию и т.д.

Интересно, что заявление на прохождение аттестации в формате экстерната нужно подать в период с 3 февраля до 25 апреля года аттестации, при этом регистрация на ЦЭ участников производится с 20 марта по 5 апреля. То есть она завершается на 20 дней раньше, чем наступает крайний срок на подачу заявлений для экстерната. Весенний призыв в армию проводился с февраля по май 2024-го.

«Таким образом, экстерны, зарегистрированные на прохождение ЦЭ до 5 апреля, могли быть призваны на срочную военную службу», — подвели итог в Минобразования.

В ведомстве также подчеркнули: среди указанных в статистике 12 случаев неявки на ЦЭ по причине призыва в армию все учащиеся являлись экстернами.