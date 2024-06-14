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Евро-2024 по футболу даст толчок немецкой экономике

  • 14.06.2024, 20:07
Евро-2024 по футболу даст толчок немецкой экономике

Гигантские деньги в игре.

Чемпионат Европы по футболу, который стартует в пятницу, принесет экономике Германии около одного миллиарда евро прибыли, подсчитали в Институте экономических исследований Лейбница при Мюнхенском университете.

Согласно экономическому анализу, во время чемпионата Германия может ожидать оживления своей экономики, находившейся в застое в последние месяцы, передает TVP.

Наибольшая прибыль ожидается в сфере гостиничного и общественного питания, а также в продуктовом ритейле.

– Однако ожидаемый положительный эффект будет кратковременным и завершится вместе с турниром. Можно ожидать, что ситуация на рынке вернется к уровню мая уже в третьем квартале, считает эксперт института Гером Вольф.

Министерство экономики Германии также ожидает значительного улучшения рентабельности в потребительских секторах. Однако в целом эксперты сходятся во мнении, что общее влияние турнира на крупнейшую экономику Европы будет зависеть от того, как на турнире выступит сборная Германии.

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