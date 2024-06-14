Нацбанк предупреждал о возможной девальвации и запуске «печатного станка»: появились симптомы 14.06.2024, 20:14

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Луканомику заливают «лишними» деньгами.

Сумма наличных в обороте в белорусской экономике продолжает расти. На начало июня она составила 10 млрд 338,7 рубля, сообщает Нацбанк. Ранее регулятор предупреждал о девальвационном и инфляционном рисках, пишет «Зеркало».

Общая сумма наличных денег в обороте за май увеличилась на 172,2 млн рублей — до 10 млрд 338,7 млн рублей. Напомним, в апреле, марте и феврале этот показатель также вырос, а в январе — сократился. За 2023 год общая сумма наличных средств в обороте выросла на 2 млрд 581 млн рублей.

С начала этого года этот показатель увеличился на 864,1 млн рублей.

Широкая денежная масса за май прибавила на 1 млр 443,5 млн рублей. На 1 июня этот показатель составил 78 млрд 250 млн рублей. Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении. Это также рекордно высокий показатель.

С начала этого года широкая денежная масса увеличилась на 2 млрд 581,5 млн рублей.

Какие угрозы видит Нацбанк из-за притока наличных

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц в январе рассказал о рисках, которые существуют для сбалансированности экономики в 2024 году. Основной из них — рост денежного предложения на рынке, в первую очередь — из-за повышенного спроса населения и бизнеса на кредиты.

«За 2023 год прирост средней широкой денежной массы составил 28,1%, в том числе прирост средней рублевой денежной массы — 35,4%, — отмечал Сергей Калечиц. — Фактическая динамика показателей денежного предложения существенно опередила прирост ключевых макроэкономических показателей в реальном выражении. Сохранение на протяжении длительного времени подобного отклонения, как показывает практика, неизбежно приводит к накоплению макроэкономических дисбалансов».

Представитель Нацбанка объяснил, какими проблемами грозит такая ситуация: «В будущем они могут проявиться через усиление давления на валютный рынок и курс белорусского рубля, повышенный спрос на потребительском рынке, раскручивание инфляционно-девальвационной спирали, ухудшение показателей устойчивости банковского сектора».

Ранее Нацбанк допустил, что в 2024 году придется включать печатный станок и «заливать» экономику деньгами, чтобы поддержать рубль.