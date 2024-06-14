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Девочку-подростка сбил лесовоз в Рогачевском районе

  • 14.06.2024, 20:40
Девочку-подростка сбил лесовоз в Рогачевском районе

Девочка переходила дорогу и не заметила большегруз.

Трагедия произошла в Рогачевском районе Гомельской области, где лесовоз насмерть сбил 15-летнюю девочку, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Днем 14 июня девочка, живущая в деревни Тихиничи, приехала на рейсовом автобусе в деревню Ректа. Она хотела проведать родственницу.

Водитель высадил ее недалеко от нужного дома.

«Девочка стала пересекать проезжую часть из-за задней части автобуса и была сбита ехавшим по встречной полосе груженым автомобилем-лесовозом «МАЗ». От полученных травм подросток скончалась», - сообщили в Следственном комитете.

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