Белорусы на футбольном Евро-88 в Германии: Ван Бастен попросил майку Алейникова 1 14.06.2024, 21:01

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Алейников и Гоцманов играли за сборную СССР в Германии в 1988 году. Фото: рекламные буклеты

На том турнире Алейников забил самый быстрый гол чемпионата, а Гоцманов заработал пенальти в финале.

14 июня 2024 года в 22.00 по белорусскому времени на «Альянц-Арене» в Мюнхене матчем Германия — Шотландия начнется чемпионат Европы по футболу.

За победу поспорят 24 сборные. 16 выйдут в плей-офф, где с 1/8 финала начнутся матчи на вылет. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Болельщиков ждет месяц большого футбола.

Почему сборная Беларуси не участвует в Евро-2024?

Белорусская сборная не играет на Евро-2024, потому что не прошла отборочный этап. В отборе сражались 53 команды, которые распределили на 10 групп.

Белорусы попали в группу I, вместе со сборными Румынии, Швейцарии, Израиля, Косово и Андорры. Итог их 10 матчей: 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Команда заняла 4 место из 6, опередив только Косово и Андорру. Из белорусской группы на Евро сыграют Румыния и Швейцария, напоминает КП.

Ничего удивительного, что белорусская сборная находится среди аутсайдеров нет — еще ни разу в своей истории она не участвовала в финальных раундах чемпионатов Европы и мира.

В семи предыдущих отборочных турнирах сборная Беларуси чаще всего занимала 4 место (пять раз) и дважды финишировала на 5 месте.

Своей командой белорусы на Евро не выходили, зато в сборной СССР играли и были на ведущих ролях. Речь о чемпионате Европы 1988 года, который как раз проходил в Германии, а точнее в ФРГ. В составе советской сборной блистали полузащитники Сергей Алейников и Сергей Гоцманов.

Обменялись майками с ван Бастеном

Тогда в финальной части выступали не 24 команды, как сейчас, а только 8. Из отборочного турнира выходили только победители групп. В квалификации сборная СССР оставила позади Францию и ГДР. Судьба единственной путевки решилась в Берлине, где гол минского динамовца Сергея Алейникова на 80-й минуте спас советскую сборную от поражения (1:1) и сохранил ей лидерство в группе.

А в финальной части сборная СССР под руководством легендарного Валерия Лобановского попала в группу с Нидерландами, Ирландией и Англией. Те болельщики, кто был в те дни хотя бы в подростковом возрасте, наверняка помнят самые яркие события тех драматичных матчей.

В первом матче, проходившем в Кельне, сборная СССР благодаря голу киевского динамовцы Василия Раца обыграла на оранжевой от маек голландских болельщиков арене команду Гуллита и ван Бастена с минимальным счетом 1:0.

В книге Сергея Алейникова и журналиста Дмитрия Беленького «И жизнь, и слезы, и футбол…» Сергей вспоминает, что голландцы давили все больше и больше. Тогда его подняли со скамейки запасных за 10 минут до конца матча:

«Быстрее же, — торопил Морозов, глядя, как я перешнуровываю бутсы. - Ты видел, как ван Бастен выходил на замену? Глазом не успели моргнуть, а он уже в игре.

Услышав вослед от Лобановского: «Ребятам трудно. Помоги им!», пулей вылетел на поле».

Победу отстояли.

«Покидая арену, мы столкнулись с ним (ван Бастеном. - Ред.) лицом к лицу у входа в тоннель. Глаза знаменитого форварда не выражали ни радости, ни грусти.

— Гуд лак! - похлопал я голландца по плечу.

Марко чуть улыбнулся и жестом предложил обменяться на память майками. Не знаю, как он, а я был искренне рад сувениру — оранжевой футболке с двенадцатым номером».

Алейников забил самый быстрый гол Евро-1988

Потом была ничья с Ирландией 1:1. И через пару дней — бенефис Алейникова во Франкфурте-на-Майне в матче против Англии.

Алейников пишет, что важно было быстрее открыть счет, обескуражить соперника. Но чтобы так быстро! Алейников вспоминает, как забил уже на 3-й минуте:

«Отобрав в центральной зоне мяч у самонадеянного Ходдла, я отчаянно устремился вперед. Вариантов продолжения атаки было хоть отбавляй: справа приближался к воротам Заваров, слева — Рац, Михайличенко и Протасов. Английские защитники пятились, гадая, кому из моих партнеров последует пас».

Но рассудительный белорус все бежал и бежал с мячом к воротам.

«Вот уже и штрафная. До ворот — рукой подать, — продолжает Сергей. - Пытаясь преградить путь, ко мне бросился Уотсон. Заметив его, мчавшегося слева на всех парах, я резко убрал мяч под себя, и «клюнувший» на обманный финт защитник пролетел мимо».

Тренеры на скамейке кричали «Бей! Да бей же скорее!». Алейников, конечно, не слышал и улучшал позицию.

«Передо мной остался один голкипер. Мгновенно оценив обстановку и увидев, что растерявшийся Вудс оставил открытым правый угол, решил бить именно туда и «неудобной» левой ногой. Мяч вонзился в сетку. Гол!»

Весь Союз ликовал, а особенно были рады в Беларуси — Алейников забил, да еще самый быстрый гол на чемпионате — спустя всего две минуты и семь секунд после стартового свистка арбитра.

Отбор, прорыв, финт и точный удар — это было элегантно и красиво! Весь мир это видел и восторгался.

Сборная СССР в итоге выиграла 3:1 (в советской сборной еще забили Михайличенко и Пасулько) и вышла в полуфинал.

На 85-й минуте Александра Заварова заменил еще один белорус из минского «Динамо» Сергей Гоцманов. Быстрый и самоотверженный игрок, который не жалел ни себя, ни соперников.

«После матча нас с Сережей Гоцмановым ждал приятный сюрприз. Покидая стадион, попали в крепкие объятия белорусских болельщиков. От общения с земляками на душе стало еще светлее. Такие встречи запоминаются надолго», - вспоминал Алейников.

Алейников и Гоцманов после матча на Евро-88

В полуфинале советская сборная обыграла итальянцев 2:0, благодаря прессингу и двум точным ударам Протасова и Литовченко. Весь матч провели и Алейников, и Гоцманов. Перед матчем тренеры опросили игроков, согласны ли они прессинговать соперника в течение всего матча, готовы ли к столь изнурительным действиям?

«Мосягин и Морозов собрали записки, а позже, на установке, Лобановский огласил итоги анкетирования. К его большому удовольствию, все двадцать игроков проголосовали за прессинг», - вспоминал Алейников. Итальянцы оказались не готовы к такому повороту событий.

Кстати, в одном из эпизодов матча Гоцманов очень жестко сыграл против Карло Анчелотти, который позже стал великим тренером, а в 2024 выиграл с «Реалом» очередную Лигу чемпионов.

«В тот вечер мы превзошли себя, продемонстрировав футбол на грани фантастики», - писал Алейников. А Лобановский принимал поздравления от европейских звезд тренерского цеха и говорил, что за прессингом — будущее.

Футболисты отдали столько сил, что на ужин уже не было сил, хотелось только пить. Сергей признался:

«У многих аппетит не появился даже к завтраку и целый день не исчезала сонливость. Я же глянул на себя утром в зеркало и оторопел. Лицо осунулось, джинсы на мне еле держались. Как сказал потом доктор, за игру с итальянцами я потерял ни много ни мало четыре килограмма. Такой ценой даются победы…».

Победы, которые в памяти болельщиков остаются на всю жизнь.

А затем был финал с голландцами, в стартовом составе вышли Алейников и Гоцманов. После того, как тренеры поговорили перед игрой с Гоцмановым, оба минских динамовцы были счастливы:

«Вернулся Сережа сияющим, будто счастливый студент, сдавший строгому преподавателю трудный экзамен.

— Сказали, буду играть!

— Поздравляю, старик! Вдвоем сражаться веселее».

Тогда открыл счет Гуллит, а ван Бастен забил свой фантастический гол, навсегда оставшейся в истории. Голландцы победили 2:0. У СССР был шанс отыграться, но пенальти, который заработал Сергей Гоцманов на 68-й минуте, нападающий Игорь Беланов не реализовал.

Все были очень расстроены, но в раздевалку поддержать команду зашел сам Лев Яшин... От имен, связанных с этим матчем голова кружится: Дасаев, Яшин, Лобановский, Беланов, ван Бастен, Гуллит... И, конечно, каждый белорусский болельщик был горд за Алейникова и Гоцманова. Есть что вспомнить.

Схема проведения чемпионата Европы по футболу 2024

За победу поспорят 24 сборные, которые на первом этапе распределены на 6 групп по 4 команды. Сборные, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучших из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Таким образом, в плей-офф попадут 16 команд из 24.

Групповой этап, где все команды сыграют по 3 матча, пройдет с 14 по 26 июня. Матчи плей-офф начнутся с 1/8 финала 29 июня. Первая стадия завершится 2 июля. Матчи четвертьфинала пройдут 5 и 6 июля, а полуфиналы - 9 и 10 июля.

Кубок Анри Делоне разыграют две команды в финальном матче, который состоится 14 июля в Берлине. Матч за третье место на чемпионате Европы не проводится.

Состав групп Евро-2024

Состав групп определился после жеребьевки, прошедшей еще в декабре 2023 года. Перед этим команды были распределены по корзинам в зависимости от рейтинга отборочного турнира.

Группа A: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия

Вы сами можете оценить, в каких группах состав посильней. «Группой смерти» называют квартет В.

Уже на групповой стадии состоятся два матча с участием полуфиналистов Евро-2020: Испания — Италия в группе В и Англия — Дания в группе С.

Время начала матчей Евро-2024

В первый двух турах группового раунда чемпионата Европы-2024 в один день будет чаще всего по три матча, которые будут начинаться в 16.00, 19.00 и 22.00 по белорусскому времени.

В третьем туре команды из одной группы будут играть в одно время - в 19.00 или 22.00. Такое же время начала игр будет и в плей-офф.

В каких городах Германии пройдет Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу пройдет в десяти городах Германии на стадионах команд бундеслиги. Но на Евро вместимость стадионов по соображениям безопасности уменьшена.

Итак, Евро-2024 примут арены в Берлине (70 033 мест во время Евро), Гамбурге (50 215), Гельзенкирхене (49 471), Дортмунде (61 524), Дюссельдорфе (46 264), Кельне (46 922), Лейпциге (46 635), Мюнхене (66 026), Франкфурте-на-Майне (48 057) и Штутгарте (50 998).

Во всех городах будут организованы фан-зоны, а самая большая — в Берлине.

Фавориты Евро-2024

По мнению букмекеров, пятерка фаворитов выглядит так: Англия (коэффициент на победу - 4,50), Франция (5,00), Германия (6,50), Испания, Португалия (обе по 9,00).

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финальном матче турнира, прошедшего в 2021 году, обыграла команду Англии (1:1, 3:2 - по пенальти).