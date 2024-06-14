Фолк-фестиваль «Свята Сонца» пройдет в «Дудутках» 14.06.2024, 21:41

Как отметят Купалье.

Седьмой купальский фолк-фестиваль «Свята Сонца» в 2024 году пройдет на территории музейного комплекса «Дудутки» 22 июня, передает «Точка».

В основной программе праздника – фестиваль огня и пиротехники и open-air с участием музыкальных folk-групп.

Также на «Свяце Сонца» организуют большую ярмарку мастеров-ремесленников, интерактивные локации и спортивные зоны, обрядовые и развлекательные блоки.

Официальное открытие фестиваля запланировано на 22 июня в 11:00.

После основной программы в полночь участники и гости фестиваля факельным шествием пройдут к берегу реки Птичь. Там традиционно запылают купальские костры, и все желающие смогут прыгнуть через очищающий огонь. А по реке можно будет пустить венки.

Одно из самых зрелищных мероприятий «Свята Сонца» – фестиваль огня и пиротехники. Он пройдет с 21:00 до 23:00.

Мастерство продемонстрируют лучшие команды Беларуси, выступающих в жанре огненного шоу. Это огненный цирк Kresiva, «Aтома», этностудия «Кетри», огненный театр Etere, фаер-шоу-клуб «Маори», Insane и другие.

Море огня и пиротехники, яркие костюмы и образы актеров, сложная техника исполнения и фантастические трюки на протяжении трех часов будут восхищать гостей фестиваля.

В «Дудутках» можно будет посетить город мастеров: кузни, гончарную, ювелирную и кожевенную мастерские, монетный двор и др.

А на ярмарке – приобрести то, что делают мастера: кованые, гончарные, льняные изделия, традиционную одежду, средневековые украшения, посуду, сувениры, изделия из камня, дерева, соломы.

На этноплощадке воссоздадут традиционные обряды празднования Купалья. Там можно будет погадать, сплести венок, поучаствовать в мастер-классе по обрядовым танцам.

В корчме гостей будут ждать блюда традиционной белорусской кухни, кулинарные мастер-классы, фуд-корт.

На территории будут работать более 20 интерактивных локаций и аттракционов: лучный и арбалетный тир, средневековые и народные игры, шотландская площадка «Игры горцев», детская площадка, аквагрим, выставка ретроавтомобилей, контактный зоопарк, локация по мотивам фильма «Ведьмак» и другие.

Как добраться и где переночевать

С 21 по 23 июня на территории комплекса будет организован палаточный лагерь для гостей и участников фестиваля. Там можно будет разместиться в собственных палатках.

Лагерь будет оборудован всем необходимым для комфортного пребывания на фестивале: биотуалетами, контейнерами для сбора мусора, водой.

В непосредственной близости от локации будет работать фуд-корт.

Личный транспорт можно оставить на фестивальной парковке.

Для удобства зрителей будут организованы дополнительные автобусные рейсы по маршруту Минск – «Дудутки» – Минск.

Стоимость билетов:

для взрослых – от Br55 (промоцена)

для школьников – от Br25 (промоцена)

для дошкольников – бесплатно.