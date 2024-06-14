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Швейцария объявила, что на саммите мира будет 100 участников

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  • 14.06.2024, 21:52
  • 1,056
Швейцария объявила, что на саммите мира будет 100 участников

Более половины — на самом высоком уровне.

На Глобальном саммите мира в Швейцарии будут присутствовать 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств из всех регионов мира. Об этом сообщили на портале правительства Швейцарии в пятницу, 14 июня.

«Благодаря этой конференции Швейцария предлагает дискуссионную платформу, на которой все страны-участницы могут выдвинуть свои идеи относительно справедливого и прочного мира в Украине», — говорится в сообщении.

В правительстве страны добавили, что участие 100 государств и организаций из всех регионов мира является хорошей предпосылкой для «выдвижения идей по миру в Украине».

В правительстве опубликовали полный список участников саммита мира. В частности в него вошли 92 представителя государств мира и восемь представителей организаций.

14 июня в Швейцарию прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что в саммите примут участие около 100 стран и международных организаций и поблагодарил всех, кто решил присоединиться.

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