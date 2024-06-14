В Лунинецком районе продают овощи без продавца

В Лунинецком районе продают овощи без продавца4
- 14.06.2024, 21:24
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Видео.
В тиктоке завирусилось видео, снятое в деревне Ракитно Лунинецкого района. На кадрах — необычный торговый пункт с полным самообслуживанием, где можно купить огурцы, молодую картошку, помидоры, кабачки и капусту, заметила «Наша Нiва».
Все здесь организовано исключительно на доверии, о чем свидетельствует аккуратно написанный от руки плакат «Самообслуживание». Можно выбрать нужный товар, деньги оставить на месте, а сдачу отсчитать самостоятельно, взяв ее из ведерка.
@nastya.romanovna #самообслуживание#торговля #лунинецкийрайон ♬ som original - cold and unsure