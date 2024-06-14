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В Лунинецком районе продают овощи без продавца

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  • 14.06.2024, 21:24
  • 1,462
В Лунинецком районе продают овощи без продавца

Видео.

В тиктоке завирусилось видео, снятое в деревне Ракитно Лунинецкого района. На кадрах — необычный торговый пункт с полным самообслуживанием, где можно купить огурцы, молодую картошку, помидоры, кабачки и капусту, заметила «Наша Нiва».

Все здесь организовано исключительно на доверии, о чем свидетельствует аккуратно написанный от руки плакат «Самообслуживание». Можно выбрать нужный товар, деньги оставить на месте, а сдачу отсчитать самостоятельно, взяв ее из ведерка.

@nastya.romanovna #самообслуживание#торговля #лунинецкийрайон ♬ som original - cold and unsure

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