В Лунинецком районе продают овощи без продавца 4 14.06.2024, 21:24

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Видео.

В тиктоке завирусилось видео, снятое в деревне Ракитно Лунинецкого района. На кадрах — необычный торговый пункт с полным самообслуживанием, где можно купить огурцы, молодую картошку, помидоры, кабачки и капусту, заметила «Наша Нiва».

Все здесь организовано исключительно на доверии, о чем свидетельствует аккуратно написанный от руки плакат «Самообслуживание». Можно выбрать нужный товар, деньги оставить на месте, а сдачу отсчитать самостоятельно, взяв ее из ведерка.