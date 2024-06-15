«Путина как будто подменили» 5 15.06.2024, 8:56

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Глава РФ испугался и начал пятиться.

Российский диктатор Владимир Путин неожиданно заговорил о прекращении войны. Он резко снизил свои запросы и потребовал от Украины всего 4 области и Крым в обмен на прекращение агрессии.

Что произошло с главой РФ, объяснил российский журналист и блогер Майкл Наки.

«Путина как будто подменили… По сути, его высказывания не изменились. Но поменялась тональность. Он заявил, что является партнером Западу и вообще давно пора перевернуть трагическую страницу войны, что навоевался… Раньше он требовал Одессу, денацификацию и демилитаризацию, а теперь говорит - просто выходите из четырех областей украинских и все, мы прекратим стрелять… Он как будто испугался и начал пятиться», - отметил Наки.

Он заверил, что Путин прекрасно понимает, что Киев не согласится на этот ультиматум. Он запрашивает больше, чем ему нужно, чтобы потом в ходе переговоров получить хоть что-то.

Однако очевидным в его риторике является снижение требований. На самом деле, у Путина есть много оснований для нервозности, подчеркнул журналист.

Во-первых, у РФ все плохо на фронте. Даже издание Bloomberg, которое любит рассказывать о том, что у Путина все замечательно, написало внезапно о закрывающемся окне возможности для диктатора в войне.

Особенно тревожно ему из-за появления у ВСУ большого количества ATACMS, из-за которого пылают цели ВС РФ в оккупированном Крыму. А тем временем от ударов украинских дронов горят и взрываются цели в российском глубоком тылу уже на расстоянии свыше 1,5 тыс. км. Очевидно, что "СВО" пошла не по плану.

«2024 год - это год, в котором Украина проводит пересборку: набирает живую силу, технику, снаряды. В 2025 году можно ожидать серьезных наступлений украинской стороны», - рассказал Наки.

Не все благополучно и в российской экономике. Санкционная удавка стягивается, лишая Россию необходимых ей доходов. Бюджетная дыра растет. Параллельно Россию накрывает острейший кадровый дефицит.

«Если вы посмотрите на структуру российской экономики, армии, на продвижение на линии фронта и стоимость этих продвижений, вы легко поймете, почему Путин нервничает и поменял тональность. Вы легко поймете, почему Путин пытается провести очередную разводку Запада, сделав вид, что готов чуть ли ни мирный договор подписывать… Ситуация со всех сторон продолжает для России медленно но верно ухудшаться… Путин боится, что его раскусили. Он испугался того, что его ждет впереди», - констатировал Наки.