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«Вся страна будет знать, я размажу ваш Ельский ПМС!»

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  • 15.06.2024, 9:10
  • 3,102
«Вся страна будет знать, я размажу ваш Ельский ПМС!»
Иллюстрационное фото

В Беларуси затопило деревню с интересным названием, сельчане обвиняют местные власти.

Шутки про белорусскую Венецию и гондолы у жителей деревни Роза Люксембург в Ельском районе не вызывают улыбки. Под воду ушли частные огороды и колхозное поле. Плавает даже мебель в домах. Сельчане обвиняют местные власти, сообщает nashaniva.com.

В некоторых местах населенного пункта невозможно пройти даже в резиновых сапогах. Несколько видео из деревни Роза Люксембург на Ельщине выложил в тикток блогер, который указал, что затопление произошло 13 июня. Наиболее популярный ролик начинается с того, как местная женщина (автор называет ее баба Зина) очень эмоционально разговаривает с кем-то за кадром — предположительно, с представителем Ельского предприятия мелиоративных систем.

— Вся республика будет знать, я размажу ваш Ельский ПМС! — возмущается женщина.

Невидимый собеседник пытается робко оправдаться:

— Анатольевна, вы думаете, одни? Я вчера с 6 утра до 9 вечера…

@alexerolski ♬ оригинальный звук - Алекс

— Что вы там в кабинетах? И бухгалтерии грабли дайте, пусть гребут!

Сельчане с жалостью и грустью смотрят на затопленные огороды. Та самая баба Зина пытается пройти по наиболее затопленным местам, но говорит, что дальше не пойдет, так как воды выше колена.

— Ну а что делать, что делать? Все пропадет, — безнадежно вздыхает женщина. — Труда жалко, столько же вложили. Чеснок, лук, огурцы, помидоры — все под водой. Душа болит.

@alexerolski #затопление #вода #паводок #новости #беларусь #огород #дом #ужас #стихийноебедствие #13июня #срочно #наводнение #природа #компенсация #ущерб #соседи #помощь ♬ оригинальный звук - Алекс

Женщина добавляет, что колхозное поле — зерновые, кукуруза — тоже затоплено. В произошедшем местные обвиняют Ельское ПМС. В комментариях автор видео объясняет, что были дожди, обводные каналы засорились, службы их не чистили и почему-то не открывали шлюзы для того, чтобы вода уходила в реку.

За день ролик набрал более 700 тысяч просмотров.

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