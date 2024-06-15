закрыть
15 июня 2024, суббота, 9:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российская певица Лолита Милявская угодила в новый скандал

2
  • 15.06.2024, 9:16
  • 3,748
Российская певица Лолита Милявская угодила в новый скандал

Устроила повторную «голую» вечеринку.

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, выступила на вечеринке в московском ресторане. Напомним, артистка только недавно реабилитировалась после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

В сети появилось видео выступления Милявской и поклонники обратили внимание на слишком короткое платье певицы, пишет glavred.info.

«Опять за свое, не прошло и полугода после «голой» вечеринки. Или ей кажется, что все забыли и «это — другое"? Куда смотрят Милонов с Бородиным?», - написала одна из пользователей соцсетей.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко