Российская певица Лолита Милявская угодила в новый скандал 2 15.06.2024, 9:16

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Устроила повторную «голую» вечеринку.

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, выступила на вечеринке в московском ресторане. Напомним, артистка только недавно реабилитировалась после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой.

В сети появилось видео выступления Милявской и поклонники обратили внимание на слишком короткое платье певицы, пишет glavred.info.

«Опять за свое, не прошло и полугода после «голой» вечеринки. Или ей кажется, что все забыли и «это — другое"? Куда смотрят Милонов с Бородиным?», - написала одна из пользователей соцсетей.