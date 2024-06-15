В дверь их кабинета тоже могут постучать Артем Синицын, «Салідарнасць»

15.06.2024, 9:26

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О чем забывают самые ретивые «ябатьки».

Глава Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, известная скандальными заявлениями о ядерном оружии и причастностью к вывозу украинских детей, опубликовала любопытное фото.

Без преувеличения можно сказать, что это в своем роде иллюстрация эпохи. На фото изображен рабочий кабинет гендиректора жлобинского БМЗ Дмитрия Корчика, в котором хозяин кабинета и Алла Смоляк позируют на фоне огромного портрета.

Портрета, выполненного в форме коллажа: Лукашенко в пол роста на фоне официальной символики и цехов жлобинского предприятия.

История эта примечательна тем, что жлобинский металлургический завод вот уже лет десять как работает с перебоями, а то и в минус. В 2017-м Евросоюз ввел санкции в отношении БМЗ из-за демпинга сроком на пять лет.

А после полномасштабного вторжения российских войск с территории Беларуси в Украину в феврале 2022-го предприятие и его руководитель оказались в санкционном списке ряда западных стран.

В этом году, к слову, кредитную задолженность завода «Беларусбанку» компенсировали из госбюджета.

И при этом, как напоминает «Флагшток», Дмитрий Корчик с зарплатой в $6000 возглавляет опубликованный бывшими силовиками рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей госпредприятий.

Что же делает руководство жлобинского гиганта на фоне пессимистичных, по крайней мере, в обозримом будущем перспектив? Организует настоящую охоту на ведьм, преследуя работников, осмелившихся критиковать положение дел в стране.

Тех, кто в 2020-м оставил подпись «не-за-того-кандидата», кто пытался бастовать и выступать против насилия и произвола силовиков, против фальсификации выборов.

В наши мрачные дни это неплохая стратегия для руководителя убыточного завода. Но только на первый взгляд. Сторонники «крепкой руки» забывают, как безжалостны бывают политические режимы, взявшие курс на возрождение сталинизма.

Безжалостны ко всем, включая своих вчерашних фаворитов.

И однажды в дверь вашего кабинета могут постучать те, кому вы стучали на собственных работников. И когда им захочется посчитать на вашем столе ровненькие ряды меченных купюр или «найти» в кармане вашего пиджака пару патронов, их не остановит ничто, даже портрет вождя в полный рост.

К слову, это могут подтвердить экс-руководители приборостроительного завода «Оптрон» и Минского завода шестерен, которых арестовали под пристальный взгляд портретного Лукашенко пять лет назад.

Артем Синицын, «Салідарнасць»