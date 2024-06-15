NYT: Зеленского беспокоит «мелкий шрифт» в соглашении с США 15.06.2024, 9:34

Есть ли в договоре о безопасности подводные камни?

Подписанное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и США может отменить новая власть в Белом доме. Вероятность такого развития событий волнует президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет американское издание The New York Times.

«Любая из сторон может расторгнуть это Соглашение, предоставив письменное уведомление по дипломатическим каналам», которое «вступит в силу через 6 месяцев», - указано в одном из абзацев договора.

Бывший президент США Дональд Трамп использовал именно такую лазейку в 2018 году, чтобы разорвать «ядерную сделку» с Ираном, подписанную его предшественником Бараком Обамой. The New York Times отмечает, что Трамп не скрывает свое негативное отношение к Украине и желание уменьшить финансовые обязательства США перед Киевом.

Директор проекта транснациональных угроз Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил, что соглашение, подписанное Зеленским и Байденом, не удовлетворяет ожидания Украины относительно реального членства в НАТО. По его словам, в отличие от бумажки, членство в НАТО трудно отменить.

«С одной стороны, это полезный шаг для установления долгосрочных отношений с Украиной. С другой стороны, он далек от того, чего на самом деле хотят украинцы: настоящего членства в НАТО» - сказал Джонс.