Старик у разбитого корыта Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

15.06.2024, 9:45

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Это конец.

На днях Россия отмечала день рождения Пушкина. Неделю спустя великий геополитик явил державе и миру воплощение пушкинских образов, умудрившись слить воедино просителя-старика и старуху у разбитого корыта.

Имеем в виду его «гениальные предложения» о мире, т.е., демагогию, происходящую от слабости, растерянности и какой-то неумной надежды («а вдруг прокатит?»).

Вместо того, чтобы признать провал своего «плана» и предложить откат к линии 24 февраля и прекращение огня (что было бы воспринято, как реальная готовность решить вопрос), великий геополитик вывалил свои фантазийные пожелания.

Причем сделал это в неподходящий момент. Когда, похоже, его наступление остановилось, западная помощь увеличилась, НАТО укрепляется и ничто не сулит радужных перспектив. Разве что, возможный приход Трампа в Белый дом.

То, что предлагает великий геополитик можно было бы выдвигать «с позиции силы». Но достаточной силы и близко нет. Доказано двумя с лишним годами. Но старик-старуха стоит с разбитым корытом у бушующего океана и что-то ещё от него требует.

Закончилось время «золотых рыбок», приносивших великому геополитику блага в разгульные нулевые, провальные десятые и закатные двадцатые. Никто больше не будет у него «на посылках». Это конец.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»