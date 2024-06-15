Лукашенко униженно заискивал перед Си Цзиньпином 8 15.06.2024, 9:59

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И попросил о встрече.

Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения. Кроме пожеланий здоровья, счастья и достижений, он выразил восхищение Китаем, похвалил Цзиньпина и даже попросил о встрече.

— В Беларуси с восхищением наблюдают за успехами Китая как во внутренней политике, так и на международной арене, — говорится в поздравлении. — Без сомнения, они стали возможны благодаря Вашему эффективному руководству, последовательной реализации ваших идей, нацеленных на построение сообщества единой судьбы человечества.

«Выражаю надежду на встречу с вами на предстоящем Саммите Шанхайской организации сотрудничества 4 июля в Астане», — попросил диктатор.