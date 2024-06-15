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«Почему, имея столько талантов, я еле свожу концы с концами?»

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  • 15.06.2024, 10:06
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«Почему, имея столько талантов, я еле свожу концы с концами?»

Как белорусская учительница музыки создала международный бизнес.

Екатерина Сенкевич – певица и преподаватель по вокалу, сочиняет музыку и поэзию, член союза композиторов Беларуси, руководитель Мастерской песни Voice Art. «Творческая на всю голову и генератор идей» – так себя описывает сама Екатерина. Это история про то, как бывает непросто найти свое место в жизни и любимое дело, которое приносило бы не только деньги, но радость и пользу окружающим, пишет myfin.by.

«Если такая талантливая, почему такая бедная?»

– Я родом из Жодино и прошла классический путь музыканта в нашей стране: музыкальная школа – колледж – Академия Музыки. После окончания ВУЗа поняла, что абсолютно не приспособлена к жизни. В 2013 году я работала по распределению и получала в месяц около $150 долларов. Я пела в храме, учила детей музыке. Денег хватало на съем комнаты в Минске, питание и одежду из секонда, больше ничего я не могла себе позволить.

Постоянно думала: «Почему, имея столько талантов: композиторский, певческий, педагогический, я еле свожу концы с концами?!». Работать в системе образования я не хотела, всегда мечтала о большой сцене. Поэтому пошла к своей мечте и в 24 года прослушалась в заслуженный коллектив Беларуси, музыкальную капеллу «Сонорус».

Меня взяли туда на полставки как артистку хора пока не закончится распределение. Тот период жизни был очень трудным. Я гуляла по Минску, смотрела на дорогие машины, дома и не понимала, как люди могут себе все это позволить.

Однажды ко мне в руки попала книга Роберта Кийосаки «Богатый папа. Бедный папа». После ее прочтения я поняла, что мой путь – открыть свое дело, ведь будучи самым лучшим специалистом в найме я была бы обречена на то, чтобы быть всю жизнь считать деньги до зарплаты.

Свое дело в музыке – это как?

Помню хорошо момент, как во время обучения в Академии Музыки я сидела на лавочке ТД «На Немиге», смотрела на проходящих людей и думала: «У меня есть что-то, что я должна дать людям. Только так я смогу обеспечить себя и добиться в жизни чего-то значимого».

Но тогда я не верила, что именно в музыке возможно открыть свое дело, поэтому пошла учиться дальше. Училась на визажиста, на графического дизайнера. В какой-то момент поняла, хватит учиться. Пора действовать!

Мне было 28 лет, когда я смогла собрать хотя бы немного денег ($500) и открыла свой первый бизнес параллельно с работой в найме. На тот момент я уже работала на полную ставку в «Сонорусе», подрабатывала как визажист, бралась за любую композиторскую работу.

Мой первый бизнес-партнер была девушка, которая шила дизайнерские платья. Также в команду я пригласила коллегу из хора, которая делала прически. Мы шили на заказ платья, делали макияжи и прически невестам и выпускницам. Я была уверена, что это все более востребованная ниша, чем музыка. Также мы открыли «Школу Леди», но из-за полного отсутствия знаний в организации бизнеса через полтора года я оказалась в долгах – около 4000 евро.

Параллельно мне поставили неутешительный диагноз: нашли довольно большую доброкачественную опухоль. Выход оставался один – операция и несколько месяцев на восстановление.

Четыре месяца за границей и перепрошивка сознания

Пришлось на время отказаться от мечты иметь свое дело. Чтобы отдать долги, в 2018 году как руководитель вокального коллектива я уехала на заработки в Эстонию. Мне обещали 600 евро в месяц, питание и проживание, но там все пошло не по плану, и обещанную квартиру не предоставили. Отношение со стороны работодателя было странным. Я выдержала 4 месяца и вернулась в родной город, так как в Минске все мосты уже были сожжены.

В Эстонии я написала много музыки и поэзии, пересмотрела свою жизнь, приоритеты. Проанализировала ошибки. Я познакомилась там с классными людьми, попала в сообщество предпринимателей. С новой подругой мы даже успели организовать обучающий семинар для женщин. Можно сказать, жизнь в Эстонии перепрошила мое сознание.

В родном Жодино меня приглашали работать в музыкальную школу, но я начала работать в церковной среде, на тот момент мне было ближе именно пение в храме. Я была руководителем взрослого и детского хоров, мы организовывали разные проекты, концерты. И в какой-то момент я поняла, что это именно то, что дает мне крылья – хочу делать то же самое, но работать при этом на себя.

Через полтора года я снова уехала в Минск. Вернулась в «Сонорус» и начала все с начала. Пошла по тому пути, который советовал Роберт Кийосаки – устроилась в найм в студию вокала. Поработала там год, изучила все процессы изнутри и в 2020 году открыла свою студию. Над названием долго не думала – раз я преподаю вокал и пишу песни, то и назвала студию «Вокал.Песни».

Стартового капитала у меня не было, только кое-какая мебель из первого бизнеса и родители помогли мне купить б/у аппаратуру. Я нашла недорогое помещение в аренду и начала преподавать. Ученики приходили по рекомендациям и из социальных сетей. В найм я никого не брала, потому что основная работа в «Сонорусе» была до обеда, а после обеда я вела уроки. Мы успешно провели свой первый отчетный концерт и здесь началось самое интересное.

Снова все с начала

Через полгода мир погрузился в пандемию, потом были политические волнения. Я продолжала работать, но становилось все сложнее и сложнее. Люди болели, я сама болела. Люди ссорились из-за политики. Какие песни в этом хаосе?

А потом случился 2022 год, он стал переломным. Я решила приостановить бизнес, благо в этот раз обошлось без долгов. При этом я впала в глубокую депрессию, полгода не могла делать ничего. Я думала: ну кому сейчас нужно то, что я делаю?

Все поменялось благодаря одной чудесной девочке. У меня есть ученица, Элина. Это необычная девочка, с особенностями в развитии. Мы занимались с ней до этого уже около 2-х лет, начали, когда ей было лет 7. Мы подружились с ее родителями. Однажды мне позвонила ее мама и сказала, что Эля каждый день повторяет: «Катя! Музыка! Катя! Музыка!». Именно это вытащило меня из депрессии – я подумала, что в самые темные времена нужно продолжать светить. Творчество, пение, музыка – это то, что помогает мне справиться с самыми сложными ситуациями. И это именно то, что поможет и другим. Творчество исцеляет, помогает справиться с эмоциями, дает истинную свободу.

У меня не было ни гроша на этот раз. Только опыт и ученики, которые хотели со мной заниматься.

Летом 2022 года я нашла реп-точку Raga Doo в центре Минска, начала проводить уроки на их материально-технической базе. Местные ребята оказались такими же творческими и идейными, мы подружились. У меня отлично получалось находить новых учеников и вести уроки, а они давали мне все необходимое для того, чтобы эти уроки проводить. Параллельно я открыла студию вокала в родном Жодино.

Кто наши ученики

Количество учеников росло, приходили и взрослые и дети от 7 лет. В редких случаях я брала деток даже в 4 года. Когда ярко выражен талант у ребенка и он горит уроками музыки, можно начинать индивидуальные занятия и в таком раннем возрасте.

Конечно, большинство учеников – это взрослые. Они ходят на вокал по разным причинам: одни просто хотят петь в удовольствие, работать над голосом, речью, дыханием, самопрезентацией (в основном те, кому за 40). Другие хотят готовить песни для караоке, выступать на концертах, открывать новые грани своей личности (обычно парни и девушки в возрасте 20-30 лет). Третьи хотят заниматься профессионально, чтобы со временем поменять специализацию и начать карьеру в музыке, подготовиться к конкурсам и кастингам (это люди абсолютно разных возрастов, даже 60+ лет).

Приходят к нам молодые мамы, чтобы уделить время себе и наполниться энергией творчества. Потом они приводят своих мужей и детей. Люди начинают ходить к нам семьями, потому что параллельно с уроками мы организуем интересный досуг - мы делаем теплые и уютные концерты, проводим караоке-вечеринки, арт-пикники. Уже дважды катались с учениками на яхте. В этом году огромной компанией мы едем на ранчо и планируем проводить музыкальные ретриты.

Конечно, в одиночку работать на два города я не могла и начала нанимать педагогов в Минске. В какой-то момент у меня стало около 30 учеников, это 25-40 уроков в неделю. Я преподавала 4 дня в неделю по 6-8 уроков. Стоимость урока была 35-40 рублей. Я решила уйти из найма. С февраля 2023 года я занималась только педагогической деятельностью.

Пока я работала одна, мне хватало ИП для своей деятельности в Минске и Жодино. Но когда в начале 2023 года произошли изменения в законодательстве, мне стало выгоднее возобновить работу ООО, которое я открывала для своего первого бизнеса.

Набрала команду с третьего раза

Все собственники бизнеса знают о том, как тяжело найти своих людей, и у меня это получилось только с третьего раза. Были такие педагоги, из-за которых мне приходилось краснеть и извиняться, дарить свои уроки. Преподаватель мог опоздать на 40 минут и не извиниться (и это был взрослый осознанный человек!), что уже говорить о студентах.

Знаю, что многие школы набирают в штат студентов, платят им копейки. Но после своего опыта работы со студентами я поняла: никогда и ни за что! Поколение Z не привыкло отдаваться своей работе, любить людей, работать на результат. Плюс у них нет опыта и уверенности в том, что они делают. Было такое, что студенты просто не приходили на уроки или важные студийные мероприятия.

Я поставила себе цель – собрать самых лучших педагогов, и это сработало. Сейчас у меня четыре прекрасных преподавателя, у них всех высшее музыкальное образование. Все как один – концертирующие певицы. Кто-то работает в государственных коллективах, кто-то как солистки кавер-бэндов.

По себе знаю – люди идут на личность. Если ты классный педагог, люди заплатят любые суммы и будут учиться только у тебя. Теперь у нас есть два ТОП-педагога, стоимость урока у которых 70 BYN, а в абонементе 65. Есть педагоги, которые стремятся к тому, чтобы стать топами, и у них разовый урок стоит 50 BYN, а в абонементе – 40.

Стали Мастерской песни VOICE ART

Я задумалась – а как выделить нас среди конкурентов? И ответ оказался на поверхности: по первому образованию я композитор, член Союза композиторов. Я генерирую авторские песни со скоростью света. А что, если помочь людям, у которых есть запрос на написание песен, но нет навыка сделать так, чтобы их песни звучали? И это сработало!

Каждый четвертый ученик уже написал свою песню. Кто-то сразу запустил их на мировые площадки, кто-то записал в подарок близким, а некоторые поют их просто для себя. Даже дети загораются этой идеей и приносят мне на уроки свои «пробы пера». Могу с уверенностью сказать, что раскрывать в людях творческий потенциал – это моя миссия и предназначение.

Я поняла, что не могу жить без сцены, там я чувствую себя на своем месте. Благодаря команде в конце 2023 года я смогла вернуться на сцену, хотя пришлось при этом закрыть филиал в Жодино. Теперь совмещаю работу в Филармоническом коллективе вместе с организацией своего бизнеса.

От Филармонии я езжу на международный оперный фестиваль в Австрию. Это абсолютно потрясающий опыт для любого артиста, мы работаем совместно с топовыми мировым певцами. Я люблю учится и поэтому иногда прошу некоторых вокалистов позаниматься со мной вокалом, хочу дальше расти профессионально.

Параллельно обучаюсь онлайн у педагога Селин Дион Грэга Энрикеза. У меня уже есть международная сертификация как преподаватель по вокалу. Для меня это важно – постоянно учиться и быть уверенной в том, что я даю максимальную пользу и эффективность людям. Благодаря тем методикам, которые я прохожу, некоторые мои ученики качественно меняют свой вокал уже после месяца обучения.

Я поняла, что VOICE ART это не просто бизнес, это мое дело! Я хочу нести людям радость творчества, а не просто зарабатывать деньги. Поэтому сделала ставку на то, чтобы дать людям отличное качество услуг по оптимальной цене, и это сработало.

Также мы решили упаковать свой опыт в онлайн-обучение. Совсем недавно, в мае 2024 года, мы запустили онлайн-курс «Петь легко!», где помогаем людям разобраться с вокально-речевыми зажимами. Эту тему практически никто не разбирает, все просто рассказывают, как петь. А практика показывает, что 90% людей приходят именно с зажимами и наша задача дать людям инструменты для расслабления, для свободного пения и речи. Пока мы работаем с первым потоком курса. На нем в основном наши ученики и те, кто пришел по их рекомендации – люди из Жодино, Молодечно и Минска. Без сопровождения педагогов курс стоит 70 BYN.

Филиал, онлайн-обучение и продюсерский центр: наши планы

В планах у меня развиваться в нескольких направлениях. Первое – открыть новый филиал в Минске, поэтому я всегда рада новым членам нашей команды. Попасть к нам непросто – обязательно иметь опыт и высшее музыкальное образование, быть порядочным и приятным в общении человеком, думать о людях и о той пользе, которую ты можешь им дать.

Хочу развиваться дальше в сфере онлайн-обучения. Мы уже вышли на международный рынок, проводим индивидуальные обучения людей из Америки, Польши, Израиля, Грузии, Китая. Работаем и в направлении инфобизнеса – мечтаю, чтобы наш курс «Петь легко!» прошло как можно больше людей. Сейчас ведем переговоры по автоматизации процесса обучения.

Также со временем я мечтаю открыть продюсерский центр и делать качественную белорусскую музыку, раскрывать новые таланты. Мне кажется, белорусы очень талантливые люди. И я с радостью буду помогать им реализовывать их мечты.

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