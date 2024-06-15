МОТ потребовала допустить врачей к белорусским политзаключенным 3 15.06.2024, 11:33

Международная гуманитарная миссия должна оценить состояние здоровья узников режима.

Комитет по применению стандартов Международной организации труда (МОТ) призвал беларусские власти разрешить независимым врачам доступ к заключенным профсоюзным активистам.

Об этом говорилось на специальном заседании в рамках 112-й Международной конференции труда в Женеве.

Комитет требует от властей Беларуси срочно принять международную гуманитарную миссию, чтобы позволить независимым врачам посетить всех заключенных активистов профсоюзов для оценки их здоровья и оказания помощи, а также принять трехстороннюю миссию МОТ для оценки ситуации и посещения профсоюзных активистов, находящихся в местах лишения свободы.