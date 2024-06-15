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В Гродно подросток расстрелял автомобиль

  • 15.06.2024, 14:48
В Гродно подросток расстрелял автомобиль

Из пневматики.

Все случилось ночью 2 июня. 17-летний парень рано утром вышел во двор дома по улице Лиможа и стал стрелять из пневматического пистолета. Он попал в припаркованное авто, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

— По его словам, он якобы стрелял по деревьям, но случайно попал в припаркованный «Ситроен», — говорится в сообщении. — После случившегося злоумышленник испугался и убежал. Стоит отметить, что в направлении, где был припаркован автомобиль, деревьев нет.

Через несколько часов владелец авто обнаружил два поврежденных стекла. Ущерб составил 600 рублей. Потерпевший обратился в милицию. Вскоре стрелявшего нашли и задержали.

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