Залужный попал в скандал из-за беглого уклониста 15.06.2024, 14:55

2,818

Что произошло?

Экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный попал в скандал из-за лайка. Он лайкнул в сети сообщение с критикой президента Украины, которое разместил блогер и беглый уклонист Мирослав Олешко. На это обратил внимание один из военных Сил обороны Украины, который ведет телеграм-канал «Бахмутский Демон».

«Не понимаю, что произошло с Валерием Федоровичем. Я смотрю эту еб**лу Олешко, чтобы понимать настроение по палате уп*ротых, например. Шо думаете?», — прокомментировал он.

В своем посте Мирослав Олешко, которому СБУ выдвинула подозрение за подделку документов, чтобы сбежать за границу, высказал свое мнение относительно требований президента РФ Владимира Путина, что для того, чтобы в Украине был мир, она должна отдать РФ 4 области — Луганскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую. Блогер считает, что эти условия — результат работы Зеленского.

Под вопросом «Бахмутского Демона» пользователи сети высказали предположение, что страницу Валерия Залужного или взломали, или это была реакция с его фейковой страницы. На что автор публикации заявил, что лайк и страница — настоящие.

Реакция Залужного на сообщение уклониста вызвала негативную реакцию в сети, в том числе и среди украинских военных.

Впоследствии стало известно, что «злополучный» лайк «Железного генерала» под постом уклониста Олешко исчез.