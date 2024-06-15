Голкипер сборной Черногории внезапно скончался в возрасте 26 лет 15.06.2024, 15:10

На прошлой неделе он играл против Бельгии и был признан лучшим игроком поединка.

Матия Шаркич, подписавший контракт с лондонским «Миллуоллом» из второго английского дивизиона прошлым летом, неожиданно заболел в черногорском городе Будва и умер сегодня в возрасте 26 лет, пишет The Mirror.

Футболисту, выступавшему за ряд британских клубов, включая «Астон Виллу», «Вулверхэмптон», «Бирмингем Сити» и «Сток Сити», стало плохо в своей квартире в городе Будва. Его друзья немедленно вызвали скорую помощь, но он умер около 6:30 утра по местному времени.

На прошлой неделе Шаркич играл против Бельгии в товарищеском матче и был признан лучшим игроком матча, совершив девять сейвов.

Клуб болельщиков «Миллуолла» опубликовал сообщение: «Ужасные новости мы услышали сегодня утром: наш вратарь Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет. Ужасные новости для его друзей и семьи, а также для всех нас, связанных с «Миллуоллом». Однажды став львом, ты останешься им навсегда».