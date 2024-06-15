закрыть
15 июня 2024, суббота, 15:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Голкипер сборной Черногории внезапно скончался в возрасте 26 лет

  • 15.06.2024, 15:10
Голкипер сборной Черногории внезапно скончался в возрасте 26 лет

На прошлой неделе он играл против Бельгии и был признан лучшим игроком поединка.

Матия Шаркич, подписавший контракт с лондонским «Миллуоллом» из второго английского дивизиона прошлым летом, неожиданно заболел в черногорском городе Будва и умер сегодня в возрасте 26 лет, пишет The Mirror.

Футболисту, выступавшему за ряд британских клубов, включая «Астон Виллу», «Вулверхэмптон», «Бирмингем Сити» и «Сток Сити», стало плохо в своей квартире в городе Будва. Его друзья немедленно вызвали скорую помощь, но он умер около 6:30 утра по местному времени.

На прошлой неделе Шаркич играл против Бельгии в товарищеском матче и был признан лучшим игроком матча, совершив девять сейвов.

Клуб болельщиков «Миллуолла» опубликовал сообщение: «Ужасные новости мы услышали сегодня утром: наш вратарь Матия Шаркич умер в возрасте 26 лет. Ужасные новости для его друзей и семьи, а также для всех нас, связанных с «Миллуоллом». Однажды став львом, ты останешься им навсегда».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко