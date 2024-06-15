Стали известны подробности задержания за взятки замглавы БелЖД

Стали известны подробности задержания за взятки замглавы БелЖД3
- 15.06.2024, 15:17
- 1,990
Дома у него нашли более $3 миллионов.
Телеканал ОНТ рассказал подробности задержания замглавы Белорусской железной дороги Петра Дулуба. Дома у него нашли более 3 млн долларов.
В отношении Дулуба возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК). В ролике госканала его называют «самым крупным взяточником в истории современной Беларуси».
Замглавы железной дороги был задержан «с поличным» на парковке у автомобиля. В ролике утверждается, что он брал взятки у коммерческих структур за лоббирование их интересов в грузоперевозках. О каких именно юридических лицах идет речь — не уточняется.
Как сказано в сюжете, чиновник хранил деньги наличными — дома, а также в загородном доме своей тещи. Силовики следили за ним почти два года.
В начале июля «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило о задержании первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба. По информации инициативы, Дулуба задержали «на взятке» с поличным, с применением специально помеченных купюр еще 18 мая.