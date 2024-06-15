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Стали известны подробности задержания за взятки замглавы БелЖД

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  • 15.06.2024, 15:17
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Стали известны подробности задержания за взятки замглавы БелЖД

Дома у него нашли более $3 миллионов.

Телеканал ОНТ рассказал подробности задержания замглавы Белорусской железной дороги Петра Дулуба. Дома у него нашли более 3 млн долларов.

В отношении Дулуба возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК). В ролике госканала его называют «самым крупным взяточником в истории современной Беларуси».

Замглавы железной дороги был задержан «с поличным» на парковке у автомобиля. В ролике утверждается, что он брал взятки у коммерческих структур за лоббирование их интересов в грузоперевозках. О каких именно юридических лицах идет речь — не уточняется.

Как сказано в сюжете, чиновник хранил деньги наличными — дома, а также в загородном доме своей тещи. Силовики следили за ним почти два года.

В начале июля «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило о задержании первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Петра Дулуба. По информации инициативы, Дулуба задержали «на взятке» с поличным, с применением специально помеченных купюр еще 18 мая.

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