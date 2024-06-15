Российские пропагандисты запаниковали из-за «котла» на Агрегатном заводе Волчанска 15.06.2024, 15:24

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Был ли смысл туда заходить?

Группировка войск РФ попала в окружение на северо-востоке города Волчанска, что на Харьковском направлении.

В «котле» оккупанты уже 5-е сутки. Детали раскрыл в своем блоге в Telegram украинский военный Станислав Бунятов под позывным «Осман». Он подтвердил, что российские войска окружены на территории Агрегатного завода, пишет dialog.ua.

«На самом деле, оккупанты заблокированы там уже пятый день. До этого они заходили туда через одну улицу, потом наши парни штурмонули ее и выставили несколько НП (наблюдательных пунктов - ред.), через которые они пройти не могут», - рассказал военный.

Он уточнил, что полностью логистика группировки не прервана. Оккупанты сбрасывают заблокированных солдатам боекомплект, воду и еду с помощью беспилотников.

«Патовой ситуации для них (россиян - ред.) нет, потому что даже те заблокированные для их командования ничего не значат», - рассказал Осман.

А тем временем в Z-каналах нарастает паника по поводу «котла» в Волчанске. Они жалуются, что у ВС РФ не получается пробиться к заблокированным подразделениям и предлагаются командующему данным направлением генералу Лапину свести счеты с жизнью.

Особенно российских Z-блогеров возмутило заявление Минобороны РФ о взятии под контроль 40% Агрегатного завода.

«Это то, что есть официально!!! О парнях, оказавшихся в окружении на Агрегатном заводе, ни слова. 40 % завода освобождены? Вы и*иоты? Пробиться к парням не получается. Теперь несколько вопросов возникает: был ли смысл туда заходить и что лучше плен или смерть? Лапин, застрелиться не собираешься?» - написал российский Z-канал «Северный ветер».