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В Словакии сменился президент

  • 15.06.2024, 15:35
В Словакии сменился президент

Им стал Петер Пеллегрини.

Петер Пеллегрини, который победил на президентских выборах в Словакии, 15 июня официально принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Об этом сообщает издание Aktuality.

Церемония, на которой Пеллегрини начал исполнять полномочия президента Словакии, проходит в концертном зале Редута Словацкого филармонического оркестра, где организуют символическое заседание парламента.

На мероприятии, куда пригласили около 400 гостей, уже бывший словацкий президент Зузана Чапутова официально передала полномочия Пеллегрини.

В первой речи в статусе президента Словакии Пеллегрини вспомнил о недавнем покушении на премьер-министра Роберта Фицо и призвал к достижению мира и объединению общества.

Официальные мероприятия по случаю инаугурации нового словацкого президента продлятся до вечера субботы, среди них – торжественная месса и военный парад в Братиславе.

Первое официальное появление Пеллегрини на международной арене ожидается уже 17 июня: он будет представлять Словакию на неформальной встрече лидеров ЕС в Брюсселе. А первую зарубежную поездку – по традиции, в Чехию, – Пеллегрини совершит 26 июня.

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