Путин снова раскрыл потери российской армии 2 Ян Матвеев

15.06.2024, 15:53

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О математике его мира.

Верить ему, конечно, нельзя. Но интересно понаблюдать за математикой его мира. Вот только что он заявил, что в зоне военных действий находятся «почти 700 000 человек». Запоминаем.

А теперь вспоминаем сколько в эту зону военных действий отправили солдат — опять-таки, по официальным данным Путина.

Как мы помним, группировка вторжения была около 250 тысяч (я считаю вместе с мобилизованными из оккупированных территорий и добровольцами 2022 года).

Мобилизованных — 300 тысяч. По совершенно официальным заявлениям. 40 тысяч отправили домой, тоже по словам самого Путина.

В декабре 2023 года Путин заявлял, что за год контракт подписали 486 тысяч добровольцев. Правда совсем недавно число изменилось. Он же заявил что таковых было «почти триста тысяч», но мы возьмем первое заявление. Оно было сделано на «Прямой линии», материалы ему готовили, не могло же быть ошибки, правда?

На ПМЭФ Путин сообщил и число новых контрактников уже 2024 года — 160 тысяч человек. Предлагаю принять, что часть из них еще может находиться в лагерях для подготовки. Если курс двухмесячный (что бывает редко), то примерно 60 тысяч надо вычесть. Они еще не воюют.

Итого получается, что в зону военных действий прибыли и остались там 1 096 000 человек.

А у Путина 700 000. Где еще 396 тысяч? Получается, вот и безвозвратные потери в мире путинской математики. То есть по его собственным данным погибших должно быть под 150-190 тысяч. Что некоторым образом соответствует реальным прикидкам по смертям. Кстати, число потерь «по Путину» я считал еще тогда, в декабре. И оно увеличилось не сильно. Потому что дед прибавил по 100 тысяч и туда, и туда, по сути — и на фронт, и в приток новобранцев. То, что математика сходится, делает его ложь довольно последовательной.

Конечно, нельзя воспринимать слова Путина иначе, как ложь. Например, по моей оценке, число контрактников завышено как минимум вдвое. Число погибших скорее всего чуть меньше — в районе 120-140 тысяч, а общие безвозвратные потери в районе 300 000 человек.

Ян Матвеев, Telegram