Нелегалы атаковали машину скорой помощи на белорусско-польской границе

Нелегалы атаковали машину скорой помощи на белорусско-польской границе3
- 15.06.2024, 16:00
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Границу штурмовали 100 мигрантов.
На польско-белорусской границе повредили машину польской скорой помощи, неизвестные с территории Беларуси бросили в нее тяжелым предметом, об этом пишет Генштаб вооруженных сил Польши.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Дубичи-Церкевные. Никто не пострадал.
Польская пограничная служба сообщила, что в последние двое суток нелегально пересечь границу Беларуси и Польши пробовало 100 человек. Трем мигрантам потребовалась медицинская помощь. С территории Беларуси в польских пограничников бросали камни и ветки.