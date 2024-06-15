Нелегалы атаковали машину скорой помощи на белорусско-польской границе 3 15.06.2024, 16:00

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Границу штурмовали 100 мигрантов.

На польско-белорусской границе повредили машину польской скорой помощи, неизвестные с территории Беларуси бросили в нее тяжелым предметом, об этом пишет Генштаб вооруженных сил Польши.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Дубичи-Церкевные. Никто не пострадал.

Польская пограничная служба сообщила, что в последние двое суток нелегально пересечь границу Беларуси и Польши пробовало 100 человек. Трем мигрантам потребовалась медицинская помощь. С территории Беларуси в польских пограничников бросали камни и ветки.