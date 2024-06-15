AP: Украина использует стратегию «эластичной ленты» 1 15.06.2024, 16:12

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Время играет на пользу ВСУ.

Доставка предоставленных Украине западных боеприпасов требует времени, и пока она продолжается, украинские военные используют в обороне стратегию «эластичной ленты», пишет AP.

Хотя приток западных боеприпасов уменьшил явную нехватку артиллерийских снарядов у Киева, силы РФ все еще завоевывают позиции вдоль линии фронта и, вероятно, будут продолжать это делать в течение лета, предполагают журналисты. По их мнению, продвижению оккупантов способствует сухая погода и более длинные дни.

В статье объясняется, что, пока западные боеприпасы и оружие перевозят на фронт, Киев обратился к стратегии «эластичной ленты»: украинские военачальники, солдаты, офицеры на местах и аналитики говорят, что, уступив часть территории, Украина получила возможность воевать на лучше защищенных позициях.

По данным AP, «Украине понадобятся недели, если не месяцы, чтобы полностью пополнить свои исчерпанные запасы» боеприпасов.

«Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим (результаты). Артиллерийское преимущество России было 7:1 в начале года, но сейчас сократилось до 5:1», — сказал AP первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Он также отметил, что для нейтрализации российской авиации Украине нужны по меньшей мере 130 истребителей F-16, которые, как он ожидает, поступят позже в этом году и в начале следующего.

Пресс-офицер 110-й бригады, воюющей под Очеретино, Иван Секач сообщил журналистам, что новые снаряды начали поступать меньше месяца назад.

По его словам, новые поступления увеличили запасы подразделения на 75% по сравнению с прошлой зимой, когда поставки были настолько низкими, что у военных не было другого выбора, кроме как отступить, чтобы сохранить жизни солдат. Однако, по его словам, полученных снарядов недостаточно, чтобы сдержать продвижение России, и часто это не те крупные калибры, которые больше всего нужны.

«Нам нужно вчетверо больше, чтобы действовать без подсчета каждого снаряда и определения приоритетов, во что стрелять», — объяснил пресс-офицер.

Заместитель командира батальона 47-й бригады Александр, который говорил при условии, что, согласно протоколам его подразделения, будет использоваться только его имя, сказал, что бригаде нужно больше противотанковых и зенитных ракет.

«Мы не можем взять все боеприпасы, которые нам дают партнеры, сразу — мы их получаем порциями. И сейчас мы не можем накопить то, что нам нужно», — сказал Александр, бригада которого воюет в окрестностях Авдеевки.

«Время играет на пользу Украины, и в этом целесообразность „эластичной ленты“: вы можете уступить небольшую часть территории и выиграть немного времени. И тогда к концу этого года Украина получит преимущества, которых она никогда раньше не имела», — сказал Дилан Ли Лерк, аналитик исследовательского центра военной разведки IHS Jane’s.