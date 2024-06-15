Названа рыба, которая продлевает жизнь 2 15.06.2024, 16:20

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К открытию приложили руку японцы.

Доктор Чинацу Ксахара, ведущий автор исследования, с детства употребляет мелкую рыбу и теперь включает ее в рацион своих детей. Вместе с доцентом Такаси Тамурой и профессором Кенджи Вакаи из Высшей медицинской школы Университета Нагои, они решили изучить, какие именно преимущества дает употребление мелкой рыбы, пишет «Хайтек».

Японцы традиционно едят мелкую рыбу, такую как килька, атлантическая мойва, японская корюшка и небольшие сушеные сардины, целиком, включая голову, кости и органы, которые богаты микроэлементами, такими как кальций и витамин А.

Исследователи изучили связь между потреблением мелкой рыбы и риском смертности среди японцев. В исследовании приняли участие 80 802 человека в возрасте от 35 до 69 лет по всей Японии. Частота потребления мелкой рыбы оценивалась с помощью опросника на начальном этапе исследования. Наблюдение за участниками длилось 9 лет, в течение которых было зафиксировано 2 482 смерти, из которых около 60% были связаны с раком. Результаты показали, что у женщин, регулярно употреблявших мелкую рыбу, значительно снизился риск смертности от всех причин и от рака.

У женщин, потреблявших мелкую рыбу 1-3 раза в месяц, 1-2 раза в неделю и 3 и более раз в неделю, риск смертности от всех причин снижался в 0,68, 0,72 и 0,69 раза, а риск смертности от рака — в 0,72, 0,71 и 0,64 раза соответственно, по сравнению с теми, кто редко ел мелкую рыбу.

После учета дополнительных факторов, таких как возраст, вредные привычки, ИМТ и потребление различных питательных веществ и продуктов, ученые обнаружили, что женщины, часто употреблявшие мелкую рыбу, имели меньше шансов умереть от всех причин. Исследователи пришли к выводу, что включение мелкой рыбы в рацион является простой и эффективной стратегией снижения риска смертности среди женщин.

У мужчин аналогичная тенденция в снижении риска смертности также была отмечена, хотя статистически значимой она не была. Причины этого пока неясны, и исследователи считают, что это может быть связано с ограниченным количеством участников мужского пола и другими факторами. Дополнительные исследования необходимы для выяснения точных причин.

Авторы исследования подчеркивают, что необходимо провести дополнительные исследования в других странах для подтверждения полученных результатов.