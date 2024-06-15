Путин нервничает 2 Вадим Денисенко

15.06.2024, 16:26

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Главный рычаг влияния на россиян – Пекин.

Путин не поднимает ставки. Он нервничает. Заявление Путина о его формуле мира – это повторение. Все, что он сказал, было утверждено еще тогда, когда РФ вносила изменения в конституцию. Поэтому те, кто говорит, что Путин наконец-то назвал «цели СВО» и вокруг этого строит версии, – глубоко ошибаются. Цели СВО были и остаются другими – стать третьим полюсом мира. Чего, судя по всему, Путин не сможет добиться.

Многие говорят, что причина заявления – саммит мира. Отчасти, наверное, да, в том смысле, что это заявление очень эмоциональное, а не рациональное. Это заявление обиженного человека, проигравшего очень важное сражение своей жизни. Путин искренне считал, что сможет блефом додавить коллективный Запад и принудить всех к переговорам. Еще два месяца назад, казалось, ему все удалось. Но с момента, когда после долгих колебаний американцы решили выделить нам $61 млрд, все пошло не по его сценарию. Он не может этому противопоставить ничего, кроме слов. Он не поднимает ставки, как многие говорят, – он нервничает.

Есть еще один важный аспект: заявление Путина – это специальное отсечение всех возможных путей для отступления. Путин по-прежнему мечтает, что он станет тем лидером, который сядет за стол переговоров на Ялте-2. И нынешнее заявление, как и изменения в конституцию, – это обрезание путей для отступления себе и окружению. Но история показывает, что окружение очень часто плевать хочет на все эти обрезанные пути для отступления.

Путин переходит в стадию войны ради войны или стремится «влезть в драку, а затем разобраться». Выйти из войны он не может, победить тоже, поэтому он решил тянуть время. К сожалению, ценой жизней людей.

Все это резко усиливает роль Китая как переговорщика. Главный рычаг влияния на россиян – Пекин. И хотим мы этого или нет, но теперь точно можно сказать, что уравнение формулы мира без Китая почти нереально.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»