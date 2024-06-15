закрыть
15 июня 2024, суббота, 16:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин нервничает

2
  • Вадим Денисенко
  • 15.06.2024, 16:26
  • 2,224
Путин нервничает

Главный рычаг влияния на россиян – Пекин.

Путин не поднимает ставки. Он нервничает. Заявление Путина о его формуле мира – это повторение. Все, что он сказал, было утверждено еще тогда, когда РФ вносила изменения в конституцию. Поэтому те, кто говорит, что Путин наконец-то назвал «цели СВО» и вокруг этого строит версии, – глубоко ошибаются. Цели СВО были и остаются другими – стать третьим полюсом мира. Чего, судя по всему, Путин не сможет добиться.

Многие говорят, что причина заявления – саммит мира. Отчасти, наверное, да, в том смысле, что это заявление очень эмоциональное, а не рациональное. Это заявление обиженного человека, проигравшего очень важное сражение своей жизни. Путин искренне считал, что сможет блефом додавить коллективный Запад и принудить всех к переговорам. Еще два месяца назад, казалось, ему все удалось. Но с момента, когда после долгих колебаний американцы решили выделить нам $61 млрд, все пошло не по его сценарию. Он не может этому противопоставить ничего, кроме слов. Он не поднимает ставки, как многие говорят, – он нервничает.

Есть еще один важный аспект: заявление Путина – это специальное отсечение всех возможных путей для отступления. Путин по-прежнему мечтает, что он станет тем лидером, который сядет за стол переговоров на Ялте-2. И нынешнее заявление, как и изменения в конституцию, – это обрезание путей для отступления себе и окружению. Но история показывает, что окружение очень часто плевать хочет на все эти обрезанные пути для отступления.

Путин переходит в стадию войны ради войны или стремится «влезть в драку, а затем разобраться». Выйти из войны он не может, победить тоже, поэтому он решил тянуть время. К сожалению, ценой жизней людей.

Все это резко усиливает роль Китая как переговорщика. Главный рычаг влияния на россиян – Пекин. И хотим мы этого или нет, но теперь точно можно сказать, что уравнение формулы мира без Китая почти нереально.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко