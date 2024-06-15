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Пчелы против меда

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 15.06.2024, 16:35
  • 1,334
Пчелы против меда

О борьбе с коррупцией по-лукашенковски.

Борьба с коррупцией рамках хунты это вариация на тему «пчелы против меда». Каждый топовый чиновник или руководитель крупной государственной организации в Беларуси не назначается без компромата. В ходе работы этой папочке с компроматом, как и чиновникам, позволяют толстеть. До поры до времени. Это чистой воды мафиозные практики – замазать, повязать, чтобы не было даже мысли попытаться выйти из матрицы.

А время наступает, когда или передел поляны в результате роста, или сокращения влияния одной из групп. Или, как сейчас, когда «кормовая база» сокращается, а у «красаўцаў» растут аппетиты.

Железная дорога и логистика – один из немногих секторов экономики, где всегда будет место для «грязных денег». Возить нужно, даже когда «гоняют порожняк», подвижной состав нужно оплачивать. Эпоха санкций – это еще благодатная почва для роста коррупции, связанной с кучей прокладок, которые необходимы для обхода ограничительных мер.

Задержание такого менеджера «дисциплинирует» вертикаль вверх и вниз. Понимая систему хунты, где вверх и вниз повязаны системой личных рекомендаций, гарантий и откатов, можно прогнозировать, что очень серьезно напряглись несколько начальников управлений БелЖД (это вниз) и даже вице-премьер Анатолий Сивак, который в вертикаль пришел как раз с железной дороги.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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