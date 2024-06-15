Кто рискует остаться в июле без пенсий и пособий на детей? 15.06.2024, 16:59

Правила меняются.

Минтруда Беларуси сказало про изменения в получении пенсий и пособий с 1 июля. Подробности БелТА озвучила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова.

По ее словам, с 1 июля 2024 года пенсии, пособия семьям, которые воспитывабт детей, пособия по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80-летнего возраста, будут переведены с почты в банк. Гоморова пояснила, что это значит, что перечисленные выплаты, которые ранее доставлялись на дом или же их можно было получить на почте, с указанной даты можно будет получить в банке.

- Подчеркну, что данные изменения касаются только населения Минска, а также городов областного подчинения и районных центров, причем далеко не всех их жителей, - уточнила представитель Минтруда.

Она добавила, что в названных населенных пунктах через банки выплаты будут получать пенсионеры до 70 лет, которые не являются инвалидами I и II группы, получатели детских пособий, но за исключением инвалидов I и II группы, а также семей, которые воспитывают ребенка-инвалида до 18 лет, пособий по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим возраста 80 лет.

Она уточнила, что ряду получателей пенсий будет предоставлен выбор: или же и далее пользоваться услугами почты, в том числе доставкой на дом, или же пойти в банк, где выплату выдадут в кассе или же по банковской карте.

Гоморова отметила, что право выбора есть у пенсионеров старше 70 лет, а также у инвалидов I и II группы независимо от места жительства, получателям детских пособий: инвалидов I и II группы и семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, - вне зависимости от места жительства. Также право выбора будет предоставлено проживающим на селе получателям детских пособий и пособий по уходу.