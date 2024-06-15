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Глава МИД Великобритании призвал выслеживать российские танкеры

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  • 15.06.2024, 17:11
Глава МИД Великобритании призвал выслеживать российские танкеры

И блокировать.

Страны «Большой семерки» (G7) усилят санкции против России и продолжат борьбу с обходом уже действующих ограничений, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Corriere della Sera. В том числе он пообещал устроить «охоту» на танкеры, с помощью которых Россия нелегально экспортирует свои энергоресурсы.

«Нам предстоит выследить теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по всему миру. Каждый раз, когда эти танкеры будут приближаться к итальянскому порту, я хочу быть уверен, что они будут заблокированы», — сказал Кэмерон.

По мнению британского министра, союзникам Украины необходимо продемонстрировать Путину «бессмысленность его действий». «Мы покажем, что мы полностью поддерживаем Украину: будем охотиться за деньгами, за нефтью, остановим газ, корабли, — все, что позволяет работать российской военной машине», — подчеркнул Кэмерон.

Он также заявил о необходимости включать в санкционные списки компании из других стран, которые поставляют России товары двойного назначения. В их числе Кэмерон назвал Китай, Турцию, Кыргызстан и Израиль.

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