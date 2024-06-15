В российском Саратове масштабный пожар: горит подземное газохранилище

В российском Саратове масштабный пожар: горит подземное газохранилище7
- 15.06.2024, 17:29
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Видеофакт.
В российском Саратове в субботу, 15 июня, вспыхнул масштабный пожар — вероятно, горело газохранилище. Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash.
Как пишет Mash, огонь был виден за несколько километров. По данным их источников, газохранилище находится под землей. Вероятная причина пожара — утечка газа.
Российский паблик добавляет, что 16 мая территорию индустриального парка неподалеку расчищали от остатков сооружений и деревьев. Тогда рабочие сообщили о запахе газа, место утечки нашли и «залатали».