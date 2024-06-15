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В Гомельской области за одну базовую продают графскую усадьбу

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  • 15.06.2024, 17:35
  • 1,690
В Гомельской области за одну базовую продают графскую усадьбу

За год она подорожала на три рубля.

В Чечерске графскую усадьбу — родовое гнездо графа Чернышева-Кругликова — продают за одну базовую величину. Раньше за нее просили почти 860 тысяч, сообщает «Еврорадио».

Затем в попытках продать объект цену снизили вдвое. А в прошлом году местные власти согласились уступить здание за одну базовую величину.

Тогда она составляла 37 рублей, а теперь — 40. Получается, за год лот подорожал на три рубля.

Усадьба — памятник архитектуры XIX века. Она построена в 1860 году. В начале XX века в здании размещалась школа. А после Второй мировой там работали вечерняя школа, детская библиотека, Дом пионеров, историко-этнографический музей, центр ремесел, фольклора и этнографии.

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