Bild: ВСУ меняют стратегию 1 15.06.2024, 17:44

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Киев готовится к прибытию F-16.

ВСУ меняют стратегию на фронте под будущие F-16, концентрируясь на уничтожении российской ПВО.

Об этом пишет аналитик Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, комментируя недавние видео уничтожения в Украине российского ЗРК «Бук-М2» и радиорелейного комплекса связи Р-416ГМ «Гранит-М». Ранее ВСУ также атаковали несколько комплексов С-300 и С-400, в том числе в Крыму и приграничных областях России.

«По мнению Рёпке, почти ежедневные удары по российской ПВО — часть новой стратегии Украины, рассчитанной на прибытие истребителей F-16 на фронт осенью или зимой. Для Киева уничтожать российскую ПВО сейчас важнее, чем удерживать небольшие сёла в Донбассе. Если у Украины появится превосходство в воздухе, их можно будет освободить», - пишет издание.

Как рассказал Bild экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге, Украина тщательно и систематически готовит использование своих Су-24 с британскими и французскими крылатыми ракетами, а также применение F-16. Для этого она использует диверсионные и специальные операции, а также высокоточное оружие для уничтожения российских радаров, систем воздушного наблюдения и противовоздушной обороны.

В то же время Рёпке указывает на слабые стороны новой стратегии ВСУ.

«Во-первых, у России сотни систем ПВО. На данный момент уничтожена максимум треть из них. Во-вторых, окончательного срока и плана ввода в бой F-16 до сих пор нет», - отмечает Bild.