Названо самое умное растение 15.06.2024, 17:57

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У него есть память и способность принимать решения.

Растения редко рассматриваются наукой как существа, обладающие сознанием, однако ученые полагают, что это может быть результатом нашего собственного «предубеждения о мозге». В новой статье, вызвавшей споры в научном сообществе, химик-эколог из Корнелльского университета Андре Кесслер и его аспирант Майкл Мюллер утверждают, что поведение некоторых растений может соответствовать определению интеллекта, пишет «Хайтек».

По словам ученых, некоторые виды растений, сталкиваясь с проблемами, могут реагировать на окружающую среду, используя нечто вроде памяти и принимая решения. В ходе исследований ученые обнаружили, что золотарник высокий (Solidago altissima) способен «слышать крики» своих соседей, когда на них нападают травоядные. Например, когда личинки листоеда поедают листья золотарника, растение выделяет летучие органические соединения (ЛОС), которые сигнализируют насекомым, что растение повреждено, и им следует искать более качественный источник пищи. Это самое умное растение.

Кроме того, поврежденные растения изменяют отражение красного света от своих листьев, что могут уловить другие растения на расстоянии. Ученые предполагают, что свет и соединения служат предупреждением для сородичей о приближающейся опасности. Причем, понять этот сигнал бедствия могут лишь соседние растения. В ответ на эти сигналы золотарники укрепляют свои защитные механизмы от хищников, растут быстрее и производят защитные соединения для борьбы с насекомыми — ученые считают, что этот процесс аналогичен иммунной системе животных.

Таким образом, золотарники не просто интегрируют информацию из окружающей среды, но и предвосхищают будущие условия, готовясь к ним на основе текущей обстановки. Это поведение не уникально для золотарника, оно также наблюдается у табачного растения. Кесслер и Мюллер считают, что такое поведение растений подпадает под «концепцию интеллекта»: достижение целей, таких как выживание, в различных условиях.

У золотарников нет нервной системы, однако их клетки связаны в системы, действующие через химическую передачу сигналов, что позволяет им реагировать как единое целое. Ученые утверждают, что реакция растения на ЛОС — это больше, чем просто рефлекс или фиксированный образец действия. Авторы статьи говорят, что это «обдуманное изменение поведения», основанное на издержках, связанных с травоядностью и конкуренцией.

В 2020 году ученые провели дополнительное исследование и обнаружили, что золотарники не излучают такой же свет листьями, если поблизости нет других цветов. Таким образом, растение буквально меняет свое поведение в зависимости от информации, полученной из окружающей среды.

Авторы исследования подчеркивают, что дело не в присвоении растению титула «разумного», а в том, как оно достигает этого без наличия нервной системы. Их также интересуют экологические последствия такого поведения. Они признают, что применение термина «интеллект» к растительной жизни весьма спорно.