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«Я чувствую себя феей, которая дарит волшебные эмоции»

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  • 16.06.2024, 17:15
  • 1,568
«Я чувствую себя феей, которая дарит волшебные эмоции»

Как белоруска превратила детское хобби в прибыльный бизнес.

31-летняя жительница Барановичей Наталья Ермак по специальности техник-технолог кондитерского производства. Но детская любовь к куклам и шитью нарядов для них все-таки оказалась сильнее. Причем куклы у Натальи не простые, а портретные. Она шьет их по фото людей, пишет bar24.by.

В ночь на Рождество

Детское увлечение «напомнило» о себе, когда Наталья была беременна. Говорит, случайно наткнулась на видеоролик о портретной кукле с двумя глазками-точками в интернете.

– Я сразу загорелась желанием сшить такую же. Начала смотреть мастер-классы, узнавать о материалах, где их можно приобрести, – вспоминает горожанка. – Первая моя кукла появилась в ночь на Рождество. Это так символично, что в Рождество родилось мое любимое дело.

И вот уже шесть лет Наталья занимается кукольным делом. За это время «родилось» более 1000 портретных кукол, которые «живут» не только в Беларуси, но и в других уголках мира: Турции, Италии, Испании, США, Дубае, Кубе, Перу.

Первый заказчик не заплатил

Поначалу своих кукол Наталья шила вручную. Это влияло на время создания – на одну куклу могла уйти неделя.

Родные и друзья, по словам мастерицы, поддерживали ее. А мама Натальи, видя ее страсть к этому делу, подарила девушке на день рождения швейную машинку. С того момента дело стало продвигаться быстрее.

Куклой, которая привела первого заказчика, стала портретная кукла сестры Натальи. Мастерица выставила фото своей работы в Instagram и уже через несколько дней получила первый заказ. Правда, денег тот заказ не принес, но зато стал, как отмечает горожанка, хорошим опытом.

– Заказчик обещал произвести оплату после отправки куклы. Это была сумма в 1000 российских рублей. Но не произвел… Так что первая кукла продалась бесплатно, – с улыбкой рассказывает Наталья.

Первые свои работы, как вспоминает горожанка, она продавала практически по себестоимости. Сейчас портретная кукла Натальи стоит более 200 рублей – все зависит от сложности и стоимости материалов. К тому же все аксессуары, шляпки, сумочки, одежду, обувь для миниатюрных копий горожанка делает самостоятельно.

«Однажды моя кукла будет в руках и у Джонни Деппа»

Каких только кукол Наталье не заказывают. Большинство заказов – это куклы для людей определенных профессий: учителей, врачей, военных, музыкантов, спортсменов, стюардесс. Были даже ксендз с монахиней.

Одной из наиболее волнующих работ, по словам Натальи, был заказ на куклу для певицы Ёлки. Ее вручили певице прямо на концерте.

– Позже мне прислали видео, как Ёлка играет с моей куклой, поет в ее микрофон. Это были такие вау-эмоции! Что мою работу, сделанную моими руками, держит такая знаменитость, – рассказывает Наталья.

Был заказ для Джонни Деппа и его рок-музыкантов. Четыре куклы с большим количеством деталей.

– Мы с сестрой и подругами тщательно изучали все мелочи. Браслетики, сережки, наряды артистов, татуировки, – вспоминает Наталья. – Но, к сожалению, до Джонни Деппа заказ пока не дошел.

Дело в том, что организаторы не разрешили пронести коробку на концерт артистов в Польше, и вручить кукол заказчице не удалось. Но девушка пообещала Наталье, что попадет на следующий концерт, и артисты все-таки получат свои кукольные копии.

– Я надеюсь, что однажды моя кукла будет в руках и у Джонни Деппа, – говорит горожанка. – Я и все мои подписчики в это верим.

Волшебный мир и волшебные эмоции

Наталья отмечает, что с появлением кукол ее жизнь кардинально изменилась. Во-первых, шитье (особенно поначалу) погружало ее в «волшебный мир», где не было никаких проблем, а были только добрые мысли и спокойствие. Во-вторых, приятные отзывы от заказчиков и видео с восхищенными людьми, получающими в подарок кукол, вдохновляют и побуждают двигаться дальше. В-третьих, признается горожанка, любимое дело помогло ей раскрыться.

– Я чувствую себя феей, которая дарит волшебные эмоции, – делится Наталья. –Творчество избавляет от всяких депрессий. Поэтому у кого депрессия – идите в творчество.

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